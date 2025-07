Roxie Węgiel niczym grecka bogini. Posągowa piękność odsłoniła brzuch, no i się zaczęło. Przecież jest wierząca!

Roxie Węgiel jest młoda i piękna, a ostatnio pokazała, jak doskonałą ma figurę. Mało kto dobrze wyglądałby w kreacji, jaką zaprezentowała podczas festiwalu, a później w sieci. 20-latka pokusiła się bowiem o wdzianko, które zakrywało sporo ciała i sięgało aż do ziemi, jednak odsłaniało brzuch. Węgiel świetnie się czuje we własnej skórze i ani myśli ukrywać swoich atutów. Ale nie wszyscy fani widzą to w ten sposób. Bo przecież Roksana jest wierząca!