Miss Polski 2025: Oto najpiękniejsze Polki

W czerwcu odbyły się dwa najważniejsze polskie konkursy piękności. 22 czerwca nową Miss Polonia została 20-letnia Maja Todd, a w minioną niedzielę poznaliśmy Miss Polski 2025.

Konkurs Miss Polski odbywa się nieprzerwanie od 1990 roku. Tym razem o tytuł najpiękniejszej Polki walczyły 24 kandydatki z całego kraju. Decyzją jury do finałowej dziesiątki weszły: Ewa Bochenko, Nikola Wrona, Kamila Laskowska, Julia Uchrońska, Sara Stempka, Oliwia Mikulska, Oliwia Kondracka, Natalia Zochniak, Julia Antoszkiewicz i Julia Czesak.

Ostatecznie koronę z rąk Kassandry Zawal otrzymała 20-letnia Oliwia Mikulska. Z kolei w gronie wicemiss znalazły się: Julia Czesak, Julia Uchrońska, Ewa Bochenko, Julia Antoszkiewicz. Ta ostatnia podczas finału mogła liczyć na wsparcie... Roksany Węgiel!

Miss Polski 2025: Przyjaciółka Roksany Węgiel z tytułem wicemiss

Chociaż Roksana Węgiel sama mogłaby próbować swoich sił w konkursie piękności, to pozostaje przy śpiewaniu. Podczas niedzielnej gali Miss Polski 2025 kilka razy zaprezentowała swoje wokalne umiejętności. 20-latka zaprezentowała się w przepięknej turkusowej kreacji do samej ziemi. Wśród przechodzących po scenie miss, była również przyjaciółka piosenkarki - Julia Antoszkiewicz.

Na krótko przed rozpoczęciem finału Roksana zamieściła na Instagramie ich wspólne zdjęcie z prośbą o trzymanie kciuków za przyjaciółkę. Julia co prawda nie zdobyła korony najpiękniejszej Polki, ale przeszła do finałowej piątki i wróciła do domu z tytułem IV Wicemiss.

Roksana i Julia znają się od dawna i często spędzają ze sobą czas. Razem bawiły się na sylwestrze czy w Paryżu. Na Instagramie wicemiss Polski można znaleźć wiele ich wspólnych zdjęć.

