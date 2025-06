Miss Polonia: Konkursy piękności przepustką do sławy!

Kilka dni temu poznaliśmy kolejną finalistkę konkursu Miss Polonia. Bursztynowa korona i tytuł najpiękniejszej Polki trafił do zaledwie 20-letniej Mai Todd. Tym samym swoje "panowanie" zakończyła jej imienniczka - Maja Klodd.

Miss Polonia 2024 niedawno osiągnęła wielki sukces na konkursie Miss World. Do Polski wróciła z tytułami Miss World Europe oraz II wicemiss. Maja Klajda w rozmowie z portalem Eska.pl opowiedziała o swoich planach na przyszłość. Piękna studentka psychologii nie kryje, że ostatnie miesiące sprawiły, że dużo swobodniej czuje się przed kamerą i bardzo dobrze jej się pracuje z ludźmi. Nie wyklucza również kariery w show-biznesie. Co więcej, z chęcią wystąpiłaby w "Tańcu z gwiazdami". Udział w programie z pewnością pomógłby jej w rozwoju kariery medialnej.

Maja Klajda nie byłaby pierwszą uczestniczką Miss Polonia, której konkurs otworzył drzwi do sławy. Od wyborów najpiękniejszej Polki swoje kariery zaczęły m.in. Aneta Kręglicka, Marcelina Zawadzka czy Izabella Krzan. Zobaczcie, kto jeszcze trafił na czerwony dywan prosto z wybiegu dla modelek.

Aneta Kręglicka - Miss Polonia 1989

Życie Anety Kręglickiej (60 l.) zmieniło się w 1989 roku. 24-letnia studentka Wydziału Ekonomiki Produkcji na Uniwersytecie Gdańskim namówiona przez koleżanki zgłosiła się do konkursu Miss Polonia. W lipcu zdobyła tytuł najpiękniejszej Polki. Krótko po tym została I wicemiss International. Jednak największe wyróżnienie w świecie konkursów piękności miało dopiero przyjść. W listopadzie tego samego roku, jako pierwsza Polka wygrała w konkursie Miss World!

Po tym świat stanął przed nią otworem. Niewiele osób wie, że otrzymała propozycję reprezentowania Polski w konkursie Eurowizji. Odrzuciła ją i skupiła się na rozwoju kariery modelki. Współpracowała z amerykańską agencją. Na początku lat 90. założyła organizację Kręglicka Foundation oraz agencję reklamową "ABK Kręglicka". Po jej zamknięciu w 2005 roku stworzyła firmę "Hannah Hooper". Kręglicka jest również współwłaścicielką studia filmowego "St. Lazare".

Równocześnie do działalności biznesowych rozwijała karierę modelki. Wystąpiła również w "Tańcu z Gwiazdami". Dziś, chociaż mogłaby już przejść na emeryturę, nadal uważana jest za jedną z najlepszych polskich modelek.

Ewa Wachowicz – Miss Polonia 1992

Ewa Wachowicz (54 l.) jest dziś jedną z największych gwiazd show-biznesu, a jej kariera trwa nieprzerwanie od lat 90. Przygodę z modelingiem zaczęła jako nastolatka. Na studiach chętnie uczestniczyła w konkursach piękności, gdzie bez żadnych większych problemów przechodziła do kolejnych etapów. Zaczęło się od najmilszej studentki Krakowa, skończyło na tytule Miss Polonia 1992 oraz III wicemiss Miss World.

Pod koniec 1993 roku piękna miss została... rzeczniczką prasową rządu premiera Waldemara Pawlaka. Funkcję tę pełniła do 1995 roku. Pod koniec lat 90. na stałe związała się z mediami. Założyła firmę producencką "Promiss", prowadziła program "100 procent dla stu". Przez dziesięć lat produkowała kultowe "Podróże kulinarne Roberta Makłowicza". Z czasem sama stała się wielką gwiazdą. Ewa Wachowicz jest nie tylko cenioną producentką i jedną z największych gwiazd Polsatu, ale również autorką poczytnych książek kulinarnych.

Ilona Felicjańska – II Wicemiss Polonia 1993

W 1993 roku o koronę Miss Polonia walczyła Ilona Felicjańska (52 l.). Tytułu najpiękniejszej Polki trafił do Aleksandra Spieczyńska, a Felicjańska została II wicemiss. Kilka miesięcy później dostała się do półfinału Miss International. W latach 90. odnosiła ogromne sukcesy w świecie modelingu nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. Brała udział w pokazach pret-a-porter w Paryżu, gdzie prezentowała kolekcje m.in. Calvina Kleina i Pierre’a Cardina. Współpracowała z berlińską agencją modelek.

W show-biznesie czuła się jak ryba w wodzie. Brała udział w wielu popularnych programach. Ilona Felicjańska angażowała się też w pomoc inny - w 2007 powołała Fundację "Niezapominajka". Niestety, piękna modelka prywatnie zmagała się z poważnymi problemami. Burzliwe związki i zamiłowanie do alkoholu sprawiły, że więcej niż o jej sukcesach mówiło się o skandalach z jej udziałem.

Rozalia Mancewicz - Miss Polonia 2010

W 2010 roku tytuł najpiękniejszej Polki trafił do 23-letniej studentce filologii angielskiej - Rozalii Mancewicz (37 l.). Po wygranej w konkursie Miss Polonia chętnie pojawiała się w mediach. Brała udział w sesjach zdjęciowych oraz popularnych programach telewizyjnych. Rozalia wystąpiła m.in. w "Celebrity Splash", "Top Chef" czy "Pytaniu na śniadanie". Bardzo dobrze radziła sobie również jako modelka.

Wydawało się, że Mancewicz na dobre rozgości się w show-biznesie, ale dość niespodziewanie postanowiła usunąć się w cień. Dziś jest szczęśliwą żoną, mamą i bizneswoman. Razem z parterem Marcinem Jaworskim i siostrami prowadzi "Majątek Howieny" pod Białymstokiem. Miss Polonia 2010 zajmuje się tam m.in. organizacją przyjęć. Rozalia Mancewicz założyła też wraz z siostrami własną markę odzieżową Mance Studios.

Marcelina Zawadzka – Miss Polonia 2011

Pod koniec 2011 roku Rozalia Mancewicz pożegnała się z koroną Miss Polonia i przekazała ją Marcelinie Zawadzkiej (36 l.). Najpiękniejsza Polka 2011 roku jest dziś zdecydowanie jedną z największych gwiazd show-biznesu. Po wygranej w konkursie piękności z sukcesami rozwijała karierę jako modelka. O piękną i charyzmatyczną miss szybko upomniała się telewizja.

Marcelina zaczęła pracę w mediach jako prezenterka w programie "Projektanci na start". Na chwilę związała się z kanałem TVP Turbo, by w 2015 zostać twarzą Telewizji Polskiej. W TVP prowadziła flagowe programy oraz najważniejsze imprezy stacji. Sporo mówiło się o jej życiu uczuciowym. Przez pewien czas była związana z Mikołajem Roznerskim (41 l.). Obecnie Marcelina Zawadzka jest jedną z największych gwiazd Polsatu.

Paulina Krupińska – Miss Polonia 2012

Po Marcelinie Zawadzkiej koronę Miss Polonia przejęła śliczna Paulina Krupińska (38 l.). Początkowo wahała się przez udziałem w konkursie piękności - bała się, że zostanie zaszufladkowana. Została nie tylko najdłużej "panującą" Miss Polonia, ale również jedną z największych polskich gwiazd. Podobnie jak jej poprzedniczka, przekształciła tytuł Miss Polonia w solidną markę osobistą.

Krupińska na ekranie zadebiutowała w 2013 roku jako prezenterka w programie "Pytanie na śniadanie". Rok później dołączyła do zespołu TVN Style, a od pięciu lat jest jedną z najbardziej lubianych prezenterek "Dzień Dobry TVN". Miss Polonia 2012 ma równie udane życie osobiste. w 2018 roku poślubiła Sebastiana Karpiela-Bułeckę, z którym wychowuje córkę i syna.

Izabella Krzan – Miss Polonia 2016

Izabella Krzan (30 l.) to trzecia z kolei Miss Polonia, która po zdobyciu tytułu od razu weszła do świata mediów. Jest przykładem udanego przejścia z wybiegu na ekrany. Karierę w telewizji zaczęła niemal od razu po zejściu z wybiegu. Od 2017 do końca 2024 roku była gwiazda Telewizji Polskiej. Prowadziła m.in. "Pytanie na śniadanie", "Koło Fortuny" czy "Czar par".

Po pożegnaniu z publicznym nadawcą na chwilę dołączyła do Kanału Zero. Pod koniec lutego dołączyła do "Dzień Dobry TVN". Kilka tygodni temu okazało się, że Izabella Krzan zastąpi Darię Ładochę w roli prowadzącej "Azja Express". Modelka jest znana ze swojego luzu przed kamerą, a także świetnego kontaktu z drugim człowiekiem. Fani są pewni, że wniesie do programu nową energię!

Krystyna Sokołowska - Miss Polonia 2022

W telewizji swoje znalazła również Miss Polonia z 2022 roku, czyli Krystyna Sokołowska (28 l.). Na początku grudnia dołączyła do grona prowadzących "Pytanie na śniadanie", gdzie występuje u boku Roberta Stockingera. Dość szybko została rzucona na głęboką wodę - krótko po dołączeniu do śniadaniówki została jedną z prowadzących "Sylwestra z Dwójką"!

Krystyna Sokołowska rozwija się również na innych polach. Jest absolwentką AWF oraz właścicielką klubu sportowego, w którym pracuje jako trenerka gimnastyki artystycznej i stretchingu z dziećmi i dorosłymi Ma też talent do języków oraz gry na fortepianie.

