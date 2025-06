Izabella Krzan nie narzeka na nudę. Jest bardzo zapracowana

Izabella Krzan (30 l.) w 2016 roku zdobyła koronę Miss Polonia. Piękna modelka niemal natychmiast po zejściu ze sceny zaczęła karierę w show-biznesie. W 207 roku związała się z Telewizją Polską. Zadebiutowała jako reporterka cyklu "Lajk!" w "Pytaniu na śniadanie". Z czasem coraz częściej pojawiała się na małym ekranie i dołączyła do ekipy prowadzących śniadaniówkę. Współprowadziła również "Koło fortuny" oraz "Czar par". Spełniała się także w roli gospodyni największych imprez organizowanych przez TVP.

Po zmianie władzy przez media publiczne przeszła prawdziwa rewolucja, a jedną z jej "ofiar" była również Izabella Krzan. Po stracie posady w TVP na chwilę dołączyła do Kanału Zero. Dziś jest jedną z gwiazd TVN-u. W lutym zasiliła zespół prowadzących "Dzień Dobry TVN", a kilka miesięcy później poinformowano, że zostanie nową prowadzącą kolejnej odsłony programu "Azja Express", który został przemianowany na "Afryka Express".

Zobacz również: Roksana Węgiel w seksownej kreacji. Koronki odsłoniły jej figurę

Izabella Krzan pręży smukłe ciało w minibikini

Prezenterka zdecydowanie nie może więc narzekać na nudę. Nic dziwnego, że zdecydowała się na krótki wypoczynek. Krzan przełom maja i czerwca spędziła w ciepłych krajach. Bardziej niż chętnie korzysta z dobrodziejstw pięknej pogody. Jednak nawet podczas wakacji nie zapomina o pracy. Nie musiała jednak pojawiać się rano na antenie. Piękna Izabella, jak na gwiazdę telewizji i influencerkę przystało, współpracuje z kilkoma markami. Jedną z nich jej popularna firma z bielizną.

W ramach współpracy zrzuciła ubrania i wskoczyła w bikini! Na Instagramie ukazał się filmik, w którym Krzan prezentuje kilka modeli. Jeden mniejszy od drugiego, a każdy idealnie podkreślał idealną sylwetkę modelki. Chociaż od zmysłowo prężącej się gwiazdy trudno oderwać wzrok, to sprawne oko dostrzeże coś, co zazwyczaj jest ukryte. Chodzi o tatuaż, który znajduje się w okolicach bocznej części żeber. Przedstawia on konstelację. Nie jest to jedyny tatuaż Izabbeli Krzan. Na lewym łokciu ma zapisane daty urodzin mamy oraz brata. Ma również niewielkie serduszko na pośladku.

Zobacz również: Pikantne zdjęcia Marty Wierzbickiej bez ubrania wywołały aferę! Chciała kupić mieszkanie, a nie miała wkładu

Quiz. TVP, TVN, a może Polsat. Z jakiej stacji pochodzi ten hit? Dopasuj format do kanału! Pytanie 1 z 13 "Jaka to melodia" TVP1 TVP2 TTV Następne pytanie