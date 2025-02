Izabela Krzan znowu w śniadaniówce telewizji! Dołączyła do ogromnej stacji

Krzan wraca do telewizyjnej śniadaniówki

Niedawno Izabella Krzan, znana z programów "Pytanie na śniadanie" i "Koło fortuny", ogłosiła kolejną zmianę na swojej zawodowej drodze. Była miss zrezygnowała z prowadzenia porannego programu w Kanele Zero.

Krzan wraca do telewizji

Izabella Krzan to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich modelek. Znana jest nie tylko z urody. Dała się już poznać jako dobra prezenterka telewizyjną. W "Pytaniu na śniadanie" TVP witała widzów w towarzystwie Tomasza Kammela. Młoda piękność prowadziła też "Kolo fortuny". Kidy rozstała się z TVP po zimowej rewolucji 2024 roku, zniknęła z ekranu. Miejsce znalazła w internetowym kanale Zero, ale właśnie się okazało, że dostała znacznie lepszą propozycję. Krzan wraca do telewizji i to do śniadaniówki.

We wtorek 25 lutego w Warszawie odbyła się uroczysta prezentacja wiosennej ramówki TVN. Na imprezę przybyło wiele gwiazd, a jak wyglądały możesz zobaczyć tutaj. Stacja zaprezentowała swoją programy, zmiany i liczne niespodzianki na nadchodzący sezon. Jedną z nich okazała się osoba Krzan.

Krzan znowu w śniadaniówce

To właśnie podczas ramówki TVN oficjalnie ogłoszono, że Izabella Krzan dołączyła do ekipy "Dzień Dobry TVN". Modelka, Miss Polonia 2016 i prezenterka w śniadaniówce TVN będzie reporterką.

Na konferencji ramówkowej TVN na temat Kran wypowiedziała się powiedziała Lidia Kazen, dodała dyrektorka programowa TVN.