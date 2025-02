Tomasz Jakubiak zyskał popularność jako telewizyjny kucharz. Początkowo pracował w Canal+, gdzie prowadził kilka programów kulinarnych. Od kilku lat związany jest ze stacją TVN. W 2022 został jurorem polskiej edycji programu "MasterChef Junior", a rok później dołączył do jury wersji dla dorosłych amatorów gotowania. W ubiegłym roku można było go oglądać w "MasterChef Nastolatki".

We wrześniu wyznał, że walczy z rzadko spotykaną odmianą nowotworu. Od tamtej pory Tomasz Jakubiak relacjonuje swoją walkę z chorobą. Gdy tylko zdrowie mu na to pozwala, informuje o postępach leczeniu. Nie kryje przy tym złych chwil. Niedawno odsłonił kulisy leczenia w poruszającym reportażu, który został wyemitowany w "Dzień Dobry TVN".

We wtorek, 25 lutego, TVN zaprezentował wiosenną ramówkę. Wiosną na antenie stacji zostanie wyemitowany m.in. program "Masterchef Nastolatki". Nagrywanie nowych odcinków ruszyło jesienią ubiegłego roku. Już wtedy producenci poinformowali, że na planie nie pojawi się Tomasz Jakubiak. Za to obecni na nagraniach Dorota Szelągowska i Michel Moran nagrali dla niego filmik, w którym wyrazili nadzieję, że spotkają się razem w finale.

Tomasz Jakubiak niespodziewanie "pojawił się" na ramówce. Sympatyczny kucharz przemówił do zgromadzonych za pomocą nagranego wcześniej filmiku.

Na koniec zwrócił się do zgromadzonych w studiu gwiazd stacji. Po jego słowach na sali rozbrzmiały gromkie brawa.

A dla Was, pełna salo naszej TVN-owej rodziny, wysyłam ogrom całusów i serdeczności, bo też wiem, że mnie dosyć mocno wspieracie. (0:49) Ale już dosyć tych ochów i achów, bo wiecie co, z tego wszystkiego to mi się normalnie tańczyć zachciało. Więc uciekam poruszać trochę nóżką, póki jeszcze sił mi starczy. Pozdrawiam Was serdecznie - dodał z uśmiechem.