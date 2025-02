Tego chory Tomasz Jakubiak nie wytrzymał. Popłakał się jak dziecko

Jakubiak popłakał się jak dziecko

Tomasz Jakubiak zyskał sympatię m.in. jako juror programu „MasterChef. Nastolatki”. Niestety jego karierę przerwała okrutna diagnoza. Kucharz zachorował na rzadką odmianę raka i musiał rzucić wszystko, aby ratować życie. Dzięki ofiarności fanów, którzy zrzucili się na leczenie Jakubiaka, ostatecznie trafił do prywatnej kliniki w Izraelu. I wygląda na to, że tam lekarze postawili go na nogi.

"MasterChef" bez Jakubiaka

Tomasz Jakubiak jurorem w 7. i 8. edycji programu „Junior”, a także 12. sezonu głównego „MasterChefa”. W 2024 roku dołączył do ekipy oceniającej młodych kucharzy w „MasterChef Nastolatki”. Niestety, w 2. sezonie, który startuje w TVN 24 lutego 2025 roku nie zobaczymy roześmianego kucharza. Na razie musi on nabrać sił po intensywnych dawkach chemii. Koledzy z planu popularnego show zapewniają, że czekają na jego powrót. W obecnej edycji do Michela Morana i Doroty Szelągowskiej nie dołączy trzeci juror - funkcja Tomka będzie miała charakter rotacyjny. To oznacza, że na chwilę zastąpią go inne sławy.

Jakubiak tęskni i kibicuje

Tomasz Jakubiak na swoim profilu na Instagramie wyznał, że „tęskni i kibicuje”. Chodzi właśnie o program, który przyniósł mu sławę. Kucharz miał okazję obejrzeć już przedpremierowo 1. odcinek show. I właśnie on wzruszył go do łez.

Niestety musiałem go oglądać na kilka razy, bo płakałem jak bóbr po prostu, nie będę tu ściemniał. Duży, stary facet płakał na programie tyle razy, że musiał go co chwilę zatrzymywać. Rywalizacja, mnóstwo super dań, mega fajni uczestnicy z turbo umiejętnościami. Naprawdę jeden z fajniejszych odcinków „MasterChefa”, jakie oglądałem. Co będę tu dużo gadał – fenomenalny, musicie go obejrzeć i chciałbym, żebyście napisali, co o nim myślicie, bo lubię czytać to, co piszecie. Chociaż czasami nie wyrabiam czytać ponad tysiąca czy dwóch tysięcy wpisów, ale postaram się trochę poczytać.

Fani Jakubiaka nie zawiedli

W 1. odcinku nowego sezonu w „MasterChefie Nastolatki” gościnnie pojawił się m.in. Piotr Kraśko. - Rozwalił system – ocenił jego występ Tomasz Jakubiak.

Fani Jakubiaka oczywiście nie zawiedli. Pod najnowszym filmikiem pojawiła się lawina komentarzy. - Ja czekam na twój powrót do programu. Wtedy ja będę płakać jak bóbr; „Program super. Tylko pana tam brakuje; Tomku, czekamy na ciebie, będziemy płakać wszyscy z radości. Naprawdę dobrze wyglądasz, trzymaj tak dalej; Kolejna edycja z tobą!

