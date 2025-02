A jednak! Agata i Sebastian z „Rolnik szuka żony” są razem! "Powodzenia!”

Izabella Krzan wypaliła do Magdy Gessler o wyglądzie. Szczerze to mało powiedziane!

"Rolnik szuka żony 11": Agata i Sebastian jednak razem!

Już niebawem ruszy w TVP 12. edycja uwielbianego programu "Rolnik szuka żony". Show prowadzone przez Martę Manowską ma nie tylko wysoką oglądalność. Niektórym uczestnikom udało się znaleźć się w programie prawdziwą miłość.

Historia Agaty i Sebastiana z "Rolnik szuka żony"

O Agacie i Sebastianie z programu „Rolnik szuka żony” plotkowano się już od dawna. Sympatyczna para zebrała wielkie grono fanów, którzy z nadzieją na sukces śledzili ich dalsze losy. I choć nie raz wydawało się, że uczestnicy zdecydowali się na wspólną przyszłość, Agata zawsze to dementowała. Aż wreszcie wydarzyło się coś niesamowitego!

Sebastian z 11. edycji show „Rolnik szuka żony” to 44-letni rolnik z województwa pomorskiego, ma gospodarstwo o powierzchni prawie 100 hektarów. Agata ma 57 lat i jest rolniczką z województwa mazowieckiego. Niedawno mówiła o poważnych problemach ze zdrowiem, które miały stać na jej drodze do szczęścia z Sebastianem. Nie chciała go obciążać. Wygląda na to, że wszystko poszło w dobrym kierunku!

Agata szczęśliwa z Sebastianem!

Niedawno Agata i Sebastian zabawili się razem na pewnej imprezie. Dowodem na to jest publikacja rolniczki na jej profilu na Instagramie. Agata w poście pod rozradowanym zdjęciem napisała tylko jedno zdanie. Ale jak znaczące!

Dziękuję Sebastian za super imprezę!

Fani kibicują Agacie i Sebastianowi z "Rolnik szuka żony"

Uczestnicy 11. edycji "Rolnik szuka żony" bardzo się ze sobą zżyli. To nie pierwszy raz, kiedy podzielili się po programie relacją ze spotkań. Bohaterowie show TVP regularnie się spotykają. Tym razem Agata i Sebastian wzięli udział we wspólnej zabawie, a ona właśnie jemu podziękowała za wspaniały czas.

Czy 57-letnia Agata i 44-letni Sebastian z "Rolnik szuka żony" mają szansę stworzyć udany związek? Choć rolniczka jest starsza, widzowie pokochali ją za niesamowitą energię i zaraźliwy śmieć. To jest prawdziwa "kobieta petarda"! Sympatyczny ciepły Sebastian na pewno by się z nią nie nudził. Fani wierzą w tę lubianą parę bardzo!

