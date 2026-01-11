Beata Kozidrak w białym stroju i krótkich włosach zaśpiewała na Gali Mistrzów Sportu. Internauci rzucili się do komentowania. Nie poszło o wizerunek

Beata Kozidrak niedawno zmagała się z nowotworem i przez dłuższy czas skupiała się na walce o swoje zdrowie. Pod koniec 2024 r. wokalistka musiała zmierzyć się z dramatyczną diagnozą. O tym, co przeżywała, zaczęła opowiadać, gdy już zakończyła leczenie i wróciła do śpiewania. Ma za sobą trudne chwile, ale ani myśli o przejściu na emeryturę.

Występuje, koncertuje, nagrywa, a ostatnio pojawiła się na Gali Mistrzów Sportu, gdzie oglądali ją i telewidzowie, i mnóstwo gwiazd na widowni. Wyglądała jak milion dolarów, ale zaliczyła małą wpadkę.

Wpadka Kozidrak na Gali Mistrzów Sportu

Kozidrak wyszła na scenę pewnym krokiem, ubrana w długą, szykowną kreację. Sukienka sięgała aż do ziemi, miała zmysłowe rozcięcie i górę o nieco garniturowym kroju. Niewielki kołnierzyk zasłaniał szyję, ale wycięcie, które znajdowało się poniżej, nadawało wdzianku lekkości. Gwiazda uzupełniła stylizację ciemnymi szpilkami, stylowym bobem w blond kolorze i makijażem z akcentem na oczy.

Kozidrak w wieczorowym wydaniu prezentowała się znakomicie. Wykonała swój wielki hit "Biała Armia" i... doszło do pomyłki.

Beata Kozidrak i jej "Biała Armia" porwały publiczność Gali Mistrzów Sportu! - można przeczytać na instagramowym profilu Telewizji Polskiej.

Na profilu udostępniono też nagranie z występu Beaty. Jej fani szybko zwrócili uwagę na to, że wokalista pomyliła słowa utworu, który śpiewa od dekad.

Tekst brzmi:

"To Twoja flaga, nasz młody przyjacielu. Nie musisz kochać jej barw, o nie!".

Beata zaśpiewała:

"To Twoja flaga, nasz młody przyjacielu. Nigdy nie będziesz już sam".

W drugiej zwrotce dwa razy zaśpiewała ten sam wers:

"Możesz wreszcie zachłysnąć się powietrzem".

Internauci komentują

Internauci nie zostawili tej małej wpadki, ale też talentu i doskonałego wyglądu Kozidrak bez komentarza. Oczywiście wszystko swojej idolce, która tak wiele przeszła, wybaczyli:

"Kochana pomyliła wers, ale to znak, że śpiewa na żywo, a śpiewa nieziemsko", "Piękna, wspaniała Beatka", "Zjawiskowa".

