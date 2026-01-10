Rozenek z Majdanem, Lewandowska w różu, Zillmann z gołą klatą i Chylewska w czerwieni na Gali Mistrzów Sportu. Przyciągali wszystkie spojrzenia. A co z gwiazdami sportu?

Gala Mistrzów Sportu przyciągnęła całe tłumy gwiazd. Prym wiodły te z sukcesami w świecie sportu, ale na czerwonym dywanie chętnie pozowały również panie znane z show-biznesu lub działające na pograniczu. W oczy rzucały się zwłaszcza gwiazdy, które postawiły na okazałe, barwne stylizacje. Większość zaproszonych gości postawiła na klasyczną czerń lub stonowany granat, ale nie wszyscy!

Cukierkowa Lewandowska, Chylewska na czerwono, a Rozenek? Skromniutka

Anna Lewandowska nie mogła pozostać w cieniu! W landrynkowej, różowej, bardzo obszernej balowej sukni wyglądała przepięknie, choć jej stylizacja była dość zaskakująca, bo różniła się od skromnych sukienek i prostych krojów, do jakich Lewa nas przyzwyczaiła. A jednak jej wdzianko miało w sobie mnóstwo dziewczęcego uroku i wykonało robotę - od żony Roberta Lewandowskiego nie dało się oderwać wzroku.

Podobnie było z Pauliną Chylewską, która wyróżniała się na tle koleżanek ubranych w ciemne barwy. Dziennikarka sportowa postawiła na soczystą czerwień i to był strzał w dziesiątkę.

Tymczasem Małgorzata Rozenek wybrała sukienkę, która była wyjątkowo skromna. Choć mieniła się w świetle fleszy, to przez brązowy kolor nie skradła show. Ale żona Radosława Majdana i tak prezentowała się pięknie.

Zillmann z gołą klatą i Janją u boku, elegancki Lubaszenko

Na gali nie mogło zabraknąć Katarzyny Zillmann, która na czerwonym dywanie czuła się jak ryba w wodzie. Do zdjęć pozowała niczym rasowa modelka, jej strój też nadawał się na sesję. Zillmann połączyła czarne spodnie i marynarkę, pod którą... nie miała absolutnie nic. Towarzyszyła jej ubrana na czarno Janja Lesar.

Równie elegancki był Olaf Lubaszenko, który pokazał się na uroczystości w czarnym stroju z kamizelką. Uwagę przyciągał również Mariusz Czerkawski w szarościach. Czy czas się go nie ima?!

Na czerwonym dywanie stawiły się także Agata Załęcka, Viola Piekut, Dorota Goldpoint, a z gwiazd sportu Monika Pyrek, Aneta Rygielska, Aleksandra Mirosław, Jakub Błaszczykowski, Robert Korzeniowski, Otylia Jędrzejczak czy Julia Szeremeta.

Doda i Anna Lewandowska w "Tańcu z Gwiazdami". Kolejne nazwiska szokują. Widzowie nie mają wątpliwości