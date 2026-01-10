Rozenek z Majdanem, Lewandowska w różu, Zillmann z gołą klatą i Chylewska w czerwieni na Gali Mistrzów Sportu. Przyciągali wszystkie spojrzenia. A co z gwiazdami sportu?

Aga Kwiatkowska
2026-01-10 21:23

Na 10 stycznia zaplanowano Galę Mistrzów Sportu z okazji 100-lecia Plebiscytu "Przeglądu Sportowego". Podczas tego wydarzenia Polacy poznają sportowca roku 2025, ale czerwony dywan, na którym zaroiło się od gwiazd, nie tylko sportowych, dostarcza równie wiele emocji. Tym bardziej że znane panie popisały się stylizacjami. Anna Lewandowska wyglądała niczym różowa księżniczka z bajki, Małgorzata Rozenek starała się nie wyróżniać, a Katarzyna Zillmann pozowała do zdjęć z gołą klatą i Janją Lesar u boku.

Gala Mistrzów Sportu przyciągnęła całe tłumy gwiazd. Prym wiodły te z sukcesami w świecie sportu, ale na czerwonym dywanie chętnie pozowały również panie znane z show-biznesu lub działające na pograniczu. W oczy rzucały się zwłaszcza gwiazdy, które postawiły na okazałe, barwne stylizacje. Większość zaproszonych gości postawiła na klasyczną czerń lub stonowany granat, ale nie wszyscy!

Cukierkowa Lewandowska, Chylewska na czerwono, a Rozenek? Skromniutka

Anna Lewandowska nie mogła pozostać w cieniu! W landrynkowej, różowej, bardzo obszernej balowej sukni wyglądała przepięknie, choć jej stylizacja była dość zaskakująca, bo różniła się od skromnych sukienek i prostych krojów, do jakich Lewa nas przyzwyczaiła. A jednak jej wdzianko miało w sobie mnóstwo dziewczęcego uroku i wykonało robotę - od żony Roberta Lewandowskiego nie dało się oderwać wzroku.

Podobnie było z Pauliną Chylewską, która wyróżniała się na tle koleżanek ubranych w ciemne barwy. Dziennikarka sportowa postawiła na soczystą czerwień i to był strzał w dziesiątkę.

Tymczasem Małgorzata Rozenek wybrała sukienkę, która była wyjątkowo skromna. Choć mieniła się w świetle fleszy, to przez brązowy kolor nie skradła show. Ale żona Radosława Majdana i tak prezentowała się pięknie.

Zillmann z gołą klatą i Janją u boku, elegancki Lubaszenko

Na gali nie mogło zabraknąć Katarzyny Zillmann, która na czerwonym dywanie czuła się jak ryba w wodzie. Do zdjęć pozowała niczym rasowa modelka, jej strój też nadawał się na sesję. Zillmann połączyła czarne spodnie i marynarkę, pod którą... nie miała absolutnie nic. Towarzyszyła jej ubrana na czarno Janja Lesar

Równie elegancki był Olaf Lubaszenko, który pokazał się na uroczystości w czarnym stroju z kamizelką. Uwagę przyciągał również Mariusz Czerkawski w szarościach. Czy czas się go nie ima?!

Na czerwonym dywanie stawiły się także Agata Załęcka, Viola Piekut, Dorota Goldpoint, a z gwiazd sportu Monika Pyrek, Aneta Rygielska, Aleksandra Mirosław, Jakub Błaszczykowski, Robert Korzeniowski, Otylia Jędrzejczak czy Julia Szeremeta.

