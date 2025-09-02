Tajemnice choroby Beaty Kozidrak. "Kłamliwe informacje, które mnie bolały". Artystka przerwała milczenie!

Beata Kozidrak wróciła na scenę po 9-miesięcznej przerwie spowodowanej walką z nowotworem.

Wokalistka Bajmu udzieliła wywiadu, w którym ujawniła szczegóły swojej choroby i odniosła się do "kłamliwych informacji" na jej temat.

Kozidrak podkreśliła, że medycyna daje wiele możliwości leczenia nowotworów i zachęciła do walki o zdrowie, niezależnie od statusu społecznego.

Beata Kozidrak wróciła na scenę

Beata Kozidrak jeszcze jesienią 2024 roku szalała na scenie i wprawiała w ekstazę widownię. Nagle jednak przyszły zatrważające wiadomości o ciężkiej chorobie wokalistki grupy Bajm. Potem okazało się, że był to nowotwór. Artystka wycofała się aktywności koncertowej, ale zapowiadała swój powrót. Niespodziewanie nastąpił on podczas koncertu z cyklu "Męskie Granie". Beata Kozidrak wyglądała jak milion dolarów! Potem były kolejne występy. Wielkie poruszenie wywołało pojawienie się gwiazdy zespołu Bajm na Festiwalu Zorza. Wokalistka zaśpiewała tam szlagier "Ta sama chwila" w duecie z Pauliną Przybysz. Widać, że Beata Kozidrak jest formie. Artystka otworzyła się też na temat zdrowia. W najnowszym wywiadzie z portalem Świat Gwiazd ujawniła tajemnice swojej choroby. Przerwała też milczenie na temat kłamliwych informacji, które krążyły na jej temat.

Beata Kozidrak o chorobie i "kłamliwych informacjach"

Wcześniej Beata Kozidrak udzieliła wywiadu "Dzień dobry TVN", w którym wyjawiła, że zmagała się z nowotworem. Teraz poruszone zostały inne wątki. Okazuje się, że wokalistka Bajmu nie dość, że walczyła z chorobą, to jeszcze musiała słuchać wyssanych z palca opowieści na swój temat.

Chciałam zająć się sobą i swoim zdrowiem, słuchać tego, co do mnie mówią lekarze i robić to wszystko zgodnie z ich instrukcją, powiedzmy. Chodziło o to, żeby wyzdrowieć i i dochodziły do mnie później różne takie kłamliwe informacje, które mnie bolały. (...) Więc musiałam to wyjaśnić po prostu, żebyście się dowiadywali od źródła

- tłumaczyła Beata Kozidrak, która wlała też nadzieję w serca ludzi chorych.

I chciałam też powiedzieć, że medycyna idzie tak do przodu, że jeśli jest jakiś problem, nawet nowotworowy, to naprawdę jest mnóstwo możliwości, żeby się leczyć i żeby w to wierzyć i wszystko jest w naszych głowach. Walczymy o siebie i chciałam to powiedzieć wszystkim, nie tylko kobietom, że to jest możliwe. To jest też przykład na to, że to może spotkać każdą osobę, nawet osobę sławną z ogromną karierą i która jest od wielu lat na scenie

- dodała artystka.

