Beata Kozidrak udzieliła poruszającego wywiadu. Wprost mówi o zniknięciu z show-biznesu

Królowa polskiej sceny muzycznej od lat przyciąga tłumy i wzbudza ogromne emocje. Beata Kozidrak, znana z niepowtarzalnego głosu i niezliczonych przebojów z zespołem Bajm, nagle wycofała się z życia publicznego. Przez wiele miesięcy jej nazwisko praktycznie nie pojawiało się w mediach, a koncerty i występy zostały odwołane lub przełożone. Widzowie i fani zastanawiali się, co stoi za jej zniknięciem. Teraz artystka w końcu zdecydowała się zabrać głos i w "Dzień Dobry TVN" opowiedziała o kulisach swojego zniknięcia.

Beata Kozidrak opowiedziała o chorobie

W rozmowie z prowadzącym Beata Kozidrak przyznała, że czas milczenia nie był jej wyborem artystycznym ani chęcią odpoczynku od show-biznesu, lecz wynikał z poważnych problemów zdrowotnych.

Dobrze się czuję, ten wywiad jest dla mnie bardzo specjalny... wtedy myślałam, że to przez to, że całe życie chodziłam na wysokich obcasach, że to wina genów... mój brat również miał problemy z plecami, trzy ostatnie koncerty byłam na środkach przeciwbólowych, praktycznie na siedząco dałam ten ostatni koncert... cierpiałam a dwa dni później byłam w szpitalu - powiedziała Kozidrak.

Beata Kozidrak wyjawiła, że była chora na nowotwór. Gwiazda po diagnozie nie załamała się i walczyła o zdrowie.

Proste przejście z łóżka do toalety były dla mnie probelem, a to nie są żarty... Jak każdy człowiek bałam się -trafiłam do szpitala, diagnoza była szybka, była to choroba nowotworowa, chciałabym, żeby to jednak zabrzmiało optymistycznie, bo choroby nowotworowe, to można leczyć. Wiedziałam, że to nie są żarty, że te bóle nie są normalne, to były trudne chwile dla mnie i dla moich bliskich. Ja się tak łatwo nie poddaje mam dla kogo żyć. Moi fani czekali na mnie i na tę rozmowę, którą im dedykuje - przyznała Kozidrak.

Gwiazda dodała też, że wielu celebrytów wypowiadało się na temat jej choroby. Niektórzy wręcz przekłamywali według niej rzeczywistość.

Niektóre komentarze były jednak bardzo bolesne, kiedy walczysz o życie... zdarzały się wypowiedzi celebrytów o mojej chorobie, nieprawdziwe - mówiła piosenkarka.

Dodała też, że musiała zadbać o siebie i wrócić do zdrowia. Kozidrak jest zadaniowcem i do wszystkiego podchodzi bardzo poważnie. Dodała, że już czuje się znacznie lepiej.

Musiałam zadać o siebie i zdrowieniu a od lekarzy chciałam znać prawdę i tylko prawdę... będę stosować się do całej diagnozy i całego procesu leczenia... chciałam podziękować mojemu partnerowi za wsparcie... z każdym dniem z każdym tygodniem czuje się coraz lepiej! - mówi Beata w "DDTVN".

Kozidrak podkreśliła też, że ta trudna lekcja pozwoliła jej na nowo docenić życie i muzykę. Dodała również, że jest na etapie, że wszystko może, a nic nie musi.

