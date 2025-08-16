Beata Kozidrak, niekwestionowana królowa polskiej sceny i charyzmatyczny głos zespołu Bajm, od kilku miesięcy pozostawała w cieniu. Teraz wokalistka po raz pierwszy otwarcie przyznała, co było powodem jej dłuższej nieobecności na koncertach. W porannym programie Dzień Dobry TVN ujawniła, że zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które na długi czas wyłączyły ją z pracy scenicznej.

Beata Kozidrak w poruszającym wywiadzie w "DDTVN"

W rozmowie z dziennikarzami DDTVN piosenkarka wyznała, że przyczyną przerwy była choroba kręgosłupa, która uniemożliwiała jej normalne funkcjonowanie, a co dopiero dawanie energetycznych koncertów, z których słynie.

Skupiłam się na sobie i tylko na sobie. (…) W połowie leczenia zapytałam lekarza, czy ja będę jeszcze śpiewać - zdradziła Kozidrak, nie kryjąc, że jej obawy były ogromne.

Artystka wspomniała również, że końcówka jubileuszowej trasy, podsumowującej 45-lecie działalności scenicznej, była dla niej prawdziwą próbą sił.

Skończyłam trasę 45-lecia, a właściwie trzy ostatnie koncerty w wielkich bólach pleców i kręgosłupa - powiedziała w zapowiedzi wywiadu.

Z relacji wynika, że wokalistka musiała przejść intensywną rehabilitację i poddać się opiece specjalistów, aby odzyskać sprawność i możliwość dalszych występów. Jak przyznała, codzienne czynności stawały się dla niej wyzwaniem, a perspektywa powrotu na scenę w pewnym momencie wydawała się odległa.

Dla artystki, której życie od lat kręci się wokół muzyki, przerwa w koncertowaniu była niezwykle trudna. Jednak dzięki determinacji i wsparciu lekarzy udało jej się stanąć na nogi. Wywiad, którego udzieliła w Dzień Dobry TVN, stał się symbolicznym powrotem - nie tylko do mediów, lecz także do normalnego życia i pracy twórczej.

Pod materiałami z jej udziałem pojawiły się setki komentarzy. Internauci nie kryli wzruszenia i radości, że ich idolka wraca do zdrowia.

