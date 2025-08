Zniknęła na całe miesiące. Teraz Beata Kozidrak wychodzi na jedną scenę z Dodą i Edytą Górniak!

Beata Kozidrak wraca do koncertowania po długiej przerwie spowodowanej problemami zdrowotnymi i odwołanymi występami.

Wokalistka wystąpi 24 sierpnia w Pszczynie, 30 sierpnia w Starachowicach oraz 31 sierpnia podczas koncertu „Magiczne Zakończenie Wakacji” transmitowanego przez Polsat.

Artystka pojawi się na jednej scenie z Edytą Górniak i Dodą – to symboliczny i wyczekiwany powrót do formy oraz spotkań z publicznością.

W ostatnich miesiącach Beata Kozidrak unikała występów publicznych, a jej koncerty były odwoływane lub przekładane z powodu problemów zdrowotnych. Sama artystka milczała, choć w mediach społecznościowych pojawiały się krótkie, optymistyczne wiadomości. Dla wielu była to niepokojąca cisza – zwłaszcza że Beata Kozidrak nigdy wcześniej nie znikała ze sceny na tak długo.

Fani zdawali sobie jednak sprawę, że gwiazda zasługiwała na chwilę oddechu po intensywnych dekadach kariery. Przypomnijmy, że ostatnie lata dla Beaty Kozidrak były również pełne wyzwań: medialna burza po incydencie z prowadzeniem auta pod wpływem alkoholu, napięta sytuacja w zespole, a także osobiste trudności. Przerwa mogła być nie tylko potrzebna zdrowotnie, ale i psychicznie.

Wielki powrót i spotkanie z publicznością

Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że Beata Kozidrak odzyskała siły – a przede wszystkim pasję do śpiewania i chęć spotkania się z wierną publicznością. Powrót nie będzie symboliczny – to pełnoprawna trasa koncertowa, choć złożona z wyselekcjonowanych występów. Artystka pojawi się już 24 sierpnia w Pszczynie, 30 sierpnia w Starachowicach, a kulminacją powrotu ma być występ podczas finału wakacji z Polsatem. Na scenie Kadzielni pojawią się także Edyta Górniak, Doda i wielu innych artystów.

Już 31 sierpnia spotykamy się na Festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji z Telewizją Polsat! Gdzie? Amfiteatr Kadzielnia, Kielce! Gdzie jeszcze? Przed telewizorami – Polsat, na żywo! Nie przegap tego wyjątkowego koncertu – ostatni weekend wakacji spędźmy RAZEM!

– napisała piosenkarka na swoim Instagramie, czym wzbudziła euforię wśród fanów.

Doping i wsparcie fanów Beaty i Bajmu

Choć w ostatnich miesiącach Beata była mniej aktywna publicznie, to w komentarzach i wiadomościach prywatnych nie brakowało głosów wsparcia. „Czekamy na ciebie, Beatko!”, „Twoja energia jest nam potrzebna”, „Zdrowie najważniejsze, ale tęsknimy za tobą na scenie” – takie wiadomości przewijały się regularnie. Jej fani to wierna publiczność, która dorastała z takimi hitami jak „Biała Armia”, „Ta sama chwila” czy „Myśli i słowa”. Teraz mogą z radością przywitać idolkę z powrotem.

Powrót Kozidrak to także symboliczny moment dla całej sceny muzycznej – wokalistka od lat była obecna nie tylko w sercach słuchaczy, ale też na największych festiwalach, galach i wydarzeniach transmitowanych w telewizji. Jej nieobecność była odczuwalna, tym bardziej że Beata słynie z charyzmy i wyjątkowego kontaktu z publicznością. Teraz – jak się wydaje – wraca w pełnej formie.

Polskie diwy na jednej scenie

Podczas koncertu w Kielcach Beata Kozidrak wystąpi z innymi diwami polskiej estrady – Edytą Górniak i Dodą. To wydarzenie bez precedensu: trzy silne osobowości, trzy różne style, ale ten sam status ikon. Występ na jednej scenie bez wątpienia przyciągnie przed ekrany setki tysięcy widzów.

Dla Kozidrak ten wieczór może być nowym otwarciem – symbolicznym i muzycznym. Pokazaniem, że mimo burzliwych momentów i życiowych zakrętów, artystka wciąż potrafi wznieść się na szczyt i porwać tłumy. Jej głos, emocje i sceniczna obecność są nie do podrobienia. To dowód na to, że prawdziwe gwiazdy nie gasną – czasem po prostu potrzebują chwili, by znów rozbłysnąć pełnym blaskiem. A sierpień 2025 roku może stać się czasem, w którym Beata znów udowodni, że scena jest jej naturalnym żywiołem.

"Magiczne zakończenie wakacji" w Kadzielni i Polsacie

„Magiczne Zakończenie Wakacji” to wielki muzyczny finał lata, który odbędzie się 31 sierpnia 2025 roku w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach. Transmitowany na żywo przez Polsat koncert pod hasłem „Przebój Lata Radia ZET i Polsatu” zgromadzi największe gwiazdy polskiej i zagranicznej sceny. Oprócz Beaty Kozidrak, na scenie pojawią się m.in. Doda, Edyta Górniak, Cleo, Smolasty, Golec uOrkiestra, Viki Gabor, Blanka, Urszula, Roxie Węgiel, Gromee & Tyler Shaw oraz Michael Patrick Kelly.

W trakcie wieczoru widzowie będą mogli głosować na ulubione piosenki, a zwycięzca plebiscytu zostanie ogłoszony oficjalnym „Przebojem Lata 2025”. Start koncertu: godz. 19:45, transmisja w Polsacie od 20:05.

