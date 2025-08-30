Niebywałe, co stało się na ostatnim koncercie Beaty Kozidrak. O tym będzie się mówić latami!

Beata Kozidrak, po zmaganiach z chorobą nowotworową, powróciła na scenę podczas festiwalu ZORZA, zaskakując fanów swoim gościnnym występem.

Podczas koncertu Paulina Przybysz śpiewała piosenki Bajmu, a Kayah dołączyła do niej w duecie. Córka Beaty Kozidrak, Kasia Pietras, również wystąpiła z Przybysz.

Kulminacyjnym momentem był występ Beaty Kozidrak, która dołączyła do artystek na scenie podczas wykonywania utworu "Ta sama chwila", co wywołało wzruszenie wśród publiczności.

Beata Kozidrak choroba i powrót na scenę

Beata Kozidrak jeszcze jesienią 2024 roku była w doskonałej formie. Ogromne emocje wzbudził jej występ w Szczecinie. Wokalistka zespołu Bajm wiła się na scenie, a jej kocie ruchy rozpaliły wyobraźnię widzów. Przy okazji wybuchła awantura, bo wielu widzów uznało, ze Beata Kozidrak poszła o kilka kroków za daleko. Wkrótce jednak wydarzenie to zeszło na dalszy plan. Okazało się bowiem, że Beata Kozidrak jest poważnie chora. Artystka zawiesiła działalność koncertową i skupiła się na walce o swoje zdrowie. Fani bardzo martwili się o wokalistkę grupy Bajm i z niecierpliwością czekali na jej powrót na scenę. I w końcu się doczekali. Po 9 miesiącach Beata Kozidrak pojawiła się na estradzie przy okazji koncertu z cyklu "Męskie Granie". Na tym jednak nie poprzestała. Artystka zrobiła fanom nie lada niespodziankę, gdy nagle weszła na scenę podczas Festiwalu ZORZA.

Beata Kozidrak na scenie z Pauliną Przybysz. Coś absolutnie niebywałego!

Sceny, które rozegrały się na estradzie, przejdą do historii. O tym będzie się mówić latami. Gdy Paulina Przybysz śpiewała piosenki z repertuaru grupy Bajm, na scenie pojawiła się Kayah i panie w duecie zaśpiewały kultową "Szklankę wody". To było jednak tylko preludium. Później na estradę weszła Kasia Pietras, córka Beaty Kozidrak, i razem z Przybysz wykonała "Myśli i słowa". Potem stało się coś absolutnie niebywałego.

Beata Kozidrak szczęśliwa jak nigdy wcześniej. Aż promieniała! Powiedziała to wprost ze sceny po długo wyczekiwanym powrocie

Słuchajcie, my tu wszyscy zostajemy, ale dołączył do nas ktoś. Ja nie będę zapowiadać, to nie jest wymagane

- ogłosiła Paulina Przybysz. Z głośników wybrzmiał szlagier "Ta sama chwila", a na scenę weszła sama Beata Kozidrak. Ludzie nie kryli wzruszenia.

Dziękuję, że śpiewacie moje piosenki. (…) To wy daliście mi energię, żebym sobie poradziła z chorobą

- mówiła poruszona Beata Kozidrak, która niedawno wyznała, że chorowała na nowotwór.

