Maryla Rodowicz i Beata Kozidrak to artystki przez duże "A". Mają talent, charyzmę i kapitalny repertuar, który zna kilka pokoleń Polaków. Pierwsza piosenkarka znana jest przede wszystkim z kariery solowej, z kolei Beata Kozidrak kojarzona jest głównie z zespołem Bajm, choć ma na swoim koncie także płyty solowe. Podczas tegorocznego festiwalu w Opolu nie wystąpiła Maryla Rodowicz, co dla wielu fanów było trudne do zaakceptowania. Opole 2024 uświetnił za to koncert Beaty Kozidrak z grupą Bajm. Być może w przyszłym roku na opolskiej scenie zobaczymy obie gwiazdy. Szagiery piosenkarek niektórym się mylą. Ciekawi jesteśmy, czy umiesz dopasować utwór do artystki. Rozwiąż QUIZ. Maryla Rodowicz czy Beata Kozidrak? Kto to śpiewa? Małgośka, Józek, Szklanka wody, Jarmarki. Do wybory są tylko dwie odpowiedzi, z których poprawna jest jedna.

QUIZ. Maryla Rodowicz czy Beata Kozidrak? Kto to śpiewa? Małgośka, Józek, Szklanka wody, Jarmarki Pytanie 1 z 20 "Małgośka" to kawałek, który śpiewa: Maryla Rodowicz Beata Kozidrak Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.