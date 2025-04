Val Kilmer przed śmiercią był przykuty do łóżka. Już wiadomo, na co zmarł 65-letni gwiazdor. Do sieci trafił akt zgonu

Katarzyna Skrzynecka to jedna z tych gwiazd, które nie tylko nie boją się pokazywać w niecodziennych odsłonach, ale wręcz celebrują każdą okazję, by rozbawić i zaskoczyć swoich fanów. Jej Instagram to prawdziwa skarbnica pozytywnej energii - i nie inaczej było tym razem. Aktorka wrzuciła serię zdjęć, które rozbawiły internautów do łez. Ubrana w blond perukę i pozując w różnych, zabawnych grymasach, Skrzynecka pokazała, że nie trzeba być zawsze "na poważnie", by przyciągać uwagę.

Katarzyna Skrzynecka z wielkim dekoltem szaleje w sieci. Dodała odważny post

Nowe zdjęcia, które pojawiły się na profilu Katarzyny Skrzyneckiej, przedstawiają ją w zupełnie nowym wydaniu. Aktorka założyła jasną perukę z grzywką, która przypominała fryzury z lat 80. lub te noszone przez gwiazdy popu. Lekko kiczowata stylizacja, czyli wielkie rzęsy, różowa szminka oraz długie paznokcie rozbawiły jej wiernych fanów. Okazuje się, że w takim wydaniu gwiazda reklamuje nowy spektakl.

Spektakl "KŁAMSTWO", czyli jak wyciągnąć z męża najskrytsze małżeńskie kłamstewka... niewinne żarty, swobodna atmosfera, seksowna bielizna i kilka dolewek wina dla niej/Whiskey dla niego... i język sam się rozwiąże. Razem z Piotrem Szwedesem @szwedes i Kompanią Teatralną @kompaniateatralna zagraliśmy kilkukrotnie w ostatnich dniach w paru miastach Polski. Postać zmysłowej acz przebiegłej Alice w tej francuskiej komedii nie ma sobie równych w manipulacji detektywistycznej #spektakle #kobietazmysłowa #postać #kłamieczyniekłamie - czytamy w opisie posta.

Wiele osób chwaliło Skrzynecką nie tylko za poczucie humoru, ale również za odwagę. W świecie, gdzie wiele gwiazd kreuje na Instagramie perfekcyjny wizerunek, Katarzyna od lat wybija się autentycznością i gotowością do śmiania się z samej siebie.

Kasiu jesteś jak wino, czym starsza tym piękniejsza - czytamy w sekcji komentarzy.

Katarzyna Skrzynecka po raz kolejny pokazała, że show-biznes nie musi być śmiertelnie poważny, a dystans do siebie to najcenniejszy dar. Jej najnowszy wpis w blond peruce i z serią zabawnych min nie tylko rozbawił setki internautów, ale również przypomniał, że warto czasem wrzucić na luz i spojrzeć na siebie z przymrużeniem oka.

