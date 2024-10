Mąż Skrzyneckiej zabrał córkę na imprezę. Wystroili się tak, że aż ciary przechodzą

Mąż Kasi Skrzyneckiej, Marcin Łopucki zabrał córkę na imprezę branżową. Tata i córka mieli okazję brylować na ściance i pozować do zdjęć fotoreporterom. To, co od razu przykuło uwagę to ich stroje. Otóż Alikia Ilia przebrała się za tytułową bohaterkę filmu "Czarownica". Jak wyglądali?