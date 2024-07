Katarzyna Skrzynecka pokazała Alikię. Ale wyrosła!

"Doszedłem do ściany"

Katarzyna Skrzynecka była gościem w programie Krzysztofa Ibisza. Mowa oczywiście o "Demakijażu". Podczas niedawnych nagrań na planie pojawiła się nie tylko 53-letnia gwiazda, którą widzowie dobrze znają z show "Twoja twarz brzmi znajomo". Towarzyszyło jej dwoje z trojga dzieci, które wychowuje razem z Marcinem Łopuckim.

Skrzynecka pokazała się z córkami u boku. Jedna z nich, Paula, owoc relacji Łopuckiego z poprzednią partnerką, jest już dorosła. Druga, biologiczna pociecha piosenkarki i aktorki, to nastolatka. Jest podobna do słynnej mamy?

Katarzyna Skrzynecka pochwaliła się córkami. Alikia ma już niemal 13 lat

Dorastająca córka to oczko w głowie Skrzneckiej, która mamą została pod koniec 2011 r. Wcześniej zaznajamiała się z tą rolą - była macochą dla bliźniąt Pauli i Dawida. Dzieci Łopuckiego obecnie mają już po 28 lat, ale kiedy w ich życie wkroczyła Skrzynecka, byli nastolatkami. Ta sytuacja na pewno nie była łatwa ani dla nich, ani dla gwiazdy. Jednak aktorce, jej mężowi i bliźniętom udało się stworzyć szczęśliwą rodzinę, do której po kilku latach dołączyła mała Alikia.

Dziewczynka podbiła serca rodziców i rodzeństwa, o rodzicach nie wspominając. Teraz dumna mama chętnie zabiera ją na czerwony dywan. Na imprezach często pojawiają się w rodzinnym gronie, choć bez Dawida, który woli unikać blasku fleszy.

Alikia - skąd to imię?

Gdy córka Skrzyneckiej przyszła na świat, jej mama zdradziła, że razem z Łopuckim nazwali ją Alikia. Niezwykłe imię wzbudziło sporo kontrowersji i wywołało lawinę komentarzy.

- Nie mieliśmy żadnego problemu z zarejestrowaniem. Alikia to imię normalnie funkcjonujące w Europie. Alikia oznacza w języku greckim szczera, prawdziwa, krystaliczna. Nie nadałabym dziecku imienia tylko po to, żeby było oryginalne - tłumaczyła wówczas Skrzynecka, która do dziś zafascynowana jest Grecją.

Plotkowano nawet, że ma tam dom. Okazało się to nieprawdą.

- Nie mam i nigdy nie miałam domu na Krecie. To wymysły i bajeczki tabloidowej prasy. Mieszkam i pracuję w Warszawie. Do Grecji wyjeżdżamy jedynie co roku na wakacje wraz z rodziną i dużą ekipą przyjaciół - podkreślała Skrzynecka w rozmowie z Wirtualną Polską.

Katarzyna Skrzynecka: Każdej nocy wracam do domu nawet z dalekiej trasy