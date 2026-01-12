Iwona Pavlović pogrążona w żałobie. Pożegnała ukochaną mamę!

Nie żyje mama Iwony Pavlović. Miała 92 lata

Rodzina Iwony Pavlović (63 l.) straciła nestorkę rodu. W wieku 92 lat zmarła ukochana mama jurorki - Zenobia Szymańska. Przykrą wiadomość przekazał w mediach społecznościowych brat jurorki.

Odeszła od nas nasza mama, kochana Zeniulka - napisał Waldemar Szymański.

Odejście pani Zenobii to ogromny cios dla jej bliskich, a szczególnie dla córki. Iwonę Pavlović i jej mamę łączyła wyjątkowa więź. Jurorka "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" nie ukrywała, jak ważną rolę w jej życiu odgrywa ukochana mama.

Pod koniec 2024 roku 91-letnia wtedy Szymańska, zrobiła córce niespodziankę w 15. rocznicę ślubu i odwiedziła "Czarną Mambę" oraz jej męża na planie programu "Halo, Tu Polsat". Pavlović nie mogła ukryć wzruszenia.

Nie wygadała się nawet na sekundę, taką mi niespodziankę zrobiła. Jak ją zobaczyłam, to pomyślałam: nie wierzę! 91 lat, w świetnej formie, niesamowite - mówiła później w programie "Świata Gwiazd" Pavlović.

Iwona Pavlović miała niezwykłą relację z mamą. "Ona scala naszą rodzinę"

Iwona Pavlović w jednym z wywiadów przyznała, że zawsze była córeczką tatusia, lecz po śmierci ojca jej relacja z mamą stała się jeszcze mocniejsza i głęboka.

W ostatnich latach bliscy Zenobii Szymańskiej coraz bardziej obawiali się o jej zdrowie. Pewien czas temu Iwona Pavlović wyznała, że stan mamy znacznie się pogorszył.

To jest po prostu dobry człowiek. Ona scala naszą rodzinę, jest tak kochana. Podupada nam na zdrowiu okrutnie i patrzę na to… Przepraszam, miałam nie płakać, bo już jestem dorosłą dziewczyną, ale jak patrzę na mamę, jak się kurczy, jak upływa czas, jak zdaję sobie sprawę, jak niewiele tego czasu tu jest, to tak ją przytulam. Ona zawsze była wyższa ode mnie, a teraz jest taka malutka, delikatna - tak mówiła o mamie Iwona Pavlović w rozmowie z magazynem "Party".

Po śmierci ukochanej mamy jurorka "Tańca z Gwiazdami" zamieściła na swoim Instagramie czarną grafikę, pod którą zaroiło się od słów wsparcia oraz kondolencji.

