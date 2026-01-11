Mateusz Damięcki odwiedził grób ojca w jego urodziny. "Jak zwykle mróz". Pokazał zdjęcie

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-01-11 16:17

Mateusz Damięcki na swoim instagramowym profilu pokazał wzruszające zdjęcie i dodał krótki opis. "W twoje urodziny jak zwykle mróz" - napisał. Na fotografii widać zaśnieżony pomnik. Wizytą na cmentarzu aktor uhonorował dzień urodzin Macieja Damięckiego, swojego ojca, który odszedł 17 listopada 2023 r. Ten gdyby żył, skończyłby 82 lata.

Super Express Google News

To piękny gest. Mateusz Damięcki w dniu urodzin ukochanego taty odwiedził jego grób, a w sieci pokazał zdjęcie zaśnieżonego nagrobka.

Bądź tam zdrowy tato. W twoje urodziny jak zwykle mróz - napisał na fotografii.

Widać na niej ciemną płytę nagrobną, na której wyryto imię i nazwisko gwiazdora, lata narodzin i śmierci, a także napis: aktor. Grób jest pokryty grubą warstwą śniegu, której Mateusz nie zdjął. Postawił w niej kilka zniczy, które dawały delikatne, ciepłe światło. Pod nazwiskiem Damięckiego znajduje się jego czarno-białe zdjęcie w błyszczącej ramie.

Zobacz także: Grób Macieja Damięckiego. Aż łezka w oku się kręci. Piękny pomnik aktora

Mateusz Damięckie odszedł ponad 2 lata temu. Dzieci o nim pamiętają

Maciej Damięcki urodził się 11 stycznia 1944 r. i gdyby żył, skończyłby 82 lata. Niestety odszedł 17 listopada 2023 r., niespełna 2 miesiące przed swoimi 80. urodzinami. Pochowano go 12 dni później.

Pogrzeb odbył się 29 listopada na Starych Powązkach w Warszawie. Uroczystości rozpoczęły się mszą żałobną w kościele pw. św. Karola Boromeusza, następnie urna z prochami została złożona do grobu rodzinnego. Damięcki spoczął w pobliżu grobu rodziców, ale nie w Alei Zasłużonych.

Zobacz także: Mateusz Damięcki po śmierci ojca zaapelował do mężczyzn. Poruszające słowa aktora: "Nie ma stawki większej niż życie"

Prochy artysty umieszczono w urnie wykonanej z jasnego kamienia, która została ozdobiona wieńcem z róż i goździków w pastelowych kolorach. W kościele obok niej ustawiono czarno-białą fotografię uśmiechniętego Macieja Damięckiego, którą później przeniesiono na grób, gdzie znajduje się do dziś.

Aktora w dniu pogrzebu pożegnali bliscy, w tym dwoje dzieci - Mateusz i Matylda Damięccy. Oboje celebrują pamięć o ojcu w sieci - w dniu jego urodzin, a także dniu ojca czy przy okazji innych świąt.

Zobacz także: Ostatnia w życiu rola Macieja Damięckiego. Zagrał razem z synem. Mateusz Damięcki nie dał rady powstrzymać emocji, tak zareagował na premierze

Internauci zareagowali

Na gest syna Damięckiego zareagowali jego fani. Wysłali mnóstwo emotek przedstawiających serca. Niektórzy pisali o Macieju Damięckim, inni wspominali własnych bliskich, którzy odeszli:

"Głos mojego dzieciństwa", "3 miesiące temu i mój tato odszedł... też dzisiaj obchodziłby swoje urodziny", "Mój tata umarł rok temu 9.01, teraz była pierwsza rocznica. Też będzie zawsze miał mróz".

Zobacz także: Tak Mateusz i Matylda Damięccy wspominali swojego tatę w Dniu Ojca. Każde po swojemu

Zobacz więcej zdjęć. Rodzina i przyjaciele pożegnali Macieja Damięckiego. Aktor jednak nie spoczął w Alei Zasłużonych

Nie żyje Maciej Damięcki. Aktor "M jak miłość" miał 79 lat
Rodzina i przyjaciele pożegnali Macieja Damięckiego. Aktor jednak nie spoczął w Alei Zasłużonych
12 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIE ŻYJE
MACIEJ DAMIĘCKI
GROBY GWIAZD
MATEUSZ DAMIĘCKI