Mateusz Damięcki odwiedził grób ojca w jego urodziny. "Jak zwykle mróz". Pokazał zdjęcie

To piękny gest. Mateusz Damięcki w dniu urodzin ukochanego taty odwiedził jego grób, a w sieci pokazał zdjęcie zaśnieżonego nagrobka.

Bądź tam zdrowy tato. W twoje urodziny jak zwykle mróz - napisał na fotografii.

Widać na niej ciemną płytę nagrobną, na której wyryto imię i nazwisko gwiazdora, lata narodzin i śmierci, a także napis: aktor. Grób jest pokryty grubą warstwą śniegu, której Mateusz nie zdjął. Postawił w niej kilka zniczy, które dawały delikatne, ciepłe światło. Pod nazwiskiem Damięckiego znajduje się jego czarno-białe zdjęcie w błyszczącej ramie.

Mateusz Damięckie odszedł ponad 2 lata temu. Dzieci o nim pamiętają

Maciej Damięcki urodził się 11 stycznia 1944 r. i gdyby żył, skończyłby 82 lata. Niestety odszedł 17 listopada 2023 r., niespełna 2 miesiące przed swoimi 80. urodzinami. Pochowano go 12 dni później.

Pogrzeb odbył się 29 listopada na Starych Powązkach w Warszawie. Uroczystości rozpoczęły się mszą żałobną w kościele pw. św. Karola Boromeusza, następnie urna z prochami została złożona do grobu rodzinnego. Damięcki spoczął w pobliżu grobu rodziców, ale nie w Alei Zasłużonych.

Prochy artysty umieszczono w urnie wykonanej z jasnego kamienia, która została ozdobiona wieńcem z róż i goździków w pastelowych kolorach. W kościele obok niej ustawiono czarno-białą fotografię uśmiechniętego Macieja Damięckiego, którą później przeniesiono na grób, gdzie znajduje się do dziś.

Aktora w dniu pogrzebu pożegnali bliscy, w tym dwoje dzieci - Mateusz i Matylda Damięccy. Oboje celebrują pamięć o ojcu w sieci - w dniu jego urodzin, a także dniu ojca czy przy okazji innych świąt.

Internauci zareagowali

Na gest syna Damięckiego zareagowali jego fani. Wysłali mnóstwo emotek przedstawiających serca. Niektórzy pisali o Macieju Damięckim, inni wspominali własnych bliskich, którzy odeszli:

"Głos mojego dzieciństwa", "3 miesiące temu i mój tato odszedł... też dzisiaj obchodziłby swoje urodziny", "Mój tata umarł rok temu 9.01, teraz była pierwsza rocznica. Też będzie zawsze miał mróz".

