Ostatnia w życiu rola Macieja Damięckiego. Zagrał razem z synem. Mateusz Damięcki nie dał rady powstrzymać emocji, tak zareagował na premierze

Ostatnia rola z ojcem

"Prosta sprawa" to historia o długu, sprawiedliwości i honorze. O walce dobra ze złem. Historia bezimiennego bohatera, który wyrusza w podróż, żeby odnaleźć człowieka, który wiele lat temu, całkowicie bezinteresownie pożyczył mu pieniądze. Kiedy okazuje się, że ów człowiek, wmieszany w rozgrywki z lokalną mafią sam teraz potrzebuje pomocy, bezimienny podejmuje jedyną moralnie słuszną decyzję. Stanie po jego stronie, wywołując tym samym ciąg dramatycznych zdarzeń. Od teraz będzie walczył o życie, i to nie tylko swoje, z gangsterami jeleniogórskiego półświatka. Z pozoru prosta sprawa szybko obróci się w brawurowe kino akcji z opowieścią o zasadach, które nigdy się nie dewaluują. W głównych rolach zobaczymy Mateusza Damięckiego i Piotra Adamczyka, a obok nich Izabelę Kunę czy Macieja Musiała.

W jednej ze scen Mateusz Damięcki zagrał ze swoim ojcem Maciejem Damięckim, który zmarł wkrótce po zdjęciach - w listopadzie 2023 roku. Podczas wydarzenia zapowiadającego premierę serialu Mateusz wyznał, że nie jest w stanie oglądać sceny, którą zagrał z ukochanym, śp. już tatą. Było to dla niego zbyt trudne, więc przewijał serial do przodu.

Serial "Prosta sprawa" można oglądać na platformie Canal+ od 17 maja.

Co w pozostałych serialach? Sprawdźcie najciekawsze opisy odcinków od 18 do 24 maja

Wielki finał sezonu "M jak miłość"

Ślubna niespodzianka

W finałowym odcinku sezonu serialu "M jak miłość", który zobaczymy już 21 maja, Iwona oraz Jerzy zostaną w końcu małżeństwem, ale... z przygodami! Jak miną seniorom ostatnie godziny „wolności”?

Aneta o ślubie matki dowie się w środku nocy, gdy panna młoda - bliska paniki - zjawi się nagle u córki, błagając o pomoc. - Widzisz? Tacy właśnie są faceci! Daj im palec, wezmą całą rękę! Jerzy tak ucieszył się moimi oświadczynami, że od razu pognał do urzędu... I tak się złożyło, że akurat zwolnił się termin na jutro! Jerzy uznał, że to znak, umówił nas… I w ogóle nie ma opcji, żeby wybić mu to z głowy! - powie Iwona (Hanna Śleszyńska). Chodakowska od razu ruszy do akcji – szukając sukni, kwiatów oraz lokalu na weselny obiad i „ogarniając” ślub seniorów w zaledwie kilka godzin. A gdy Iwona na nowo zacznie wpadać w panikę, Aneta zafunduje jej ekspresową „psychoterapię”. - Boże, wyglądam jak stara baba! Co mi w ogóle strzeliło do głowy? Dlaczego zgodziłam się na to szaleństwo? - będzie się zastanawiać. - Wyglądasz pięknie! Jak dojrzała, spełniona i szczęśliwa kobieta… I myślę, że niejedna moja koleżanka mogłaby ci pozazdrościć! - odpowie jej córka. - Mam wrażenie, że... robimy z siebie przebierańców! Zakochanie, porywy serca – to dla młodych. Nie jesteśmy z tym ślubem… śmieszni? - będzie się zastanawiała kobieta. Stres dopadnie też pana młodego czyli Jerzego (Karol Strasburger). - To mój kolejny ślub, a ja… czuję się jak kompletny debiutant! I stresuję się o wiele bardziej niż za pierwszym razem. To normalne? To chyba gorsze niż operacja na otwartym sercu - stwierdzi. Czy do ślubu w ogóle dojdzie? Jedno jest pewne, w tym odcinku nie zabraknie nagłych zwrotów akcji i... rozczarowań głównych bohaterów.

Przyjaciółki, odc. 278

Przewrotna sprawa w sądzie

Inga martwi się rozprawą Wiktora. Ma obawy, że może nie pójść po jego myśli. Ignacy w walentynki musi wyjechać na szkolenie do Wiednia. Dorota postanawia więc wyciągnąć Ingę na miasto. Idą do knajpki wraz z Andrzejem i Robertem. Tam Dorota dostrzega Ignacego z inną kobietą, która okazuje się jego żoną. Hania i Patryk zamierzają podjąć próbę naprawy swojej relacji. Wiedzą, że to wymaga czasu. W trakcie rozprawy Anka daje z siebie wszystko, ale oskarżyciel nie odpuszcza. W ostatniej chwili Paweł zdobywa nagranie z samochodu, które może odmienić losy procesu. Dociera do sądu w ostatniej chwili. Po wielu zawirowaniach Anka i Paweł postanawiają zostać razem. Nieoczekiwanie zjawia się Julka. Oznajmia, że rozstała się z Antkiem a zakochała się w Tomaszu.

Skazana 3, odc. 6

Dorota wystawiona!

Po spędzonej nocy z Kraszeckim Alicja nie ma pewności, czy może mu zaufać. Odkrywa, że Natalia to narzeczona zaginionego brata mężczyzny. Obiecuje pomóc jej odzyskać dziecko, ale stawia jeden warunek. Dziewczyna musi zeznać, co wie w sprawie zabójstwa brata Kraszeckiego. Penis zaczyna mieć wyrzuty sumienia. Odurzona lekami Pola Nawrot nie stanowi już zagrożenia dla Hepnera. Kobieta zostaje przewieziona do szpitala psychiatrycznego. Tymczasem Sylwester, aby oczyścić z zarzutów Wiki, wystawia policji Dorotę Wójcik.

Na Wspólnej - odc. 3821

Gosia wraca do szkoły

Gosia jest wniebowzięta, że ojciec Krisa wycofał oskarżenie. Danka uświadamia córce, że wraca do pracy dzięki uczniom, którzy napisali list do kuratorium. Gdy nauczycielka wchodzi na lekcję, młodzież bardzo ją zaskakuje. Po południu Zimińscy wracają z Dębkową z pogrzebu Stefana. Halina oznajmia im, że nie jest w stanie prowadzić dalej restauracji. Tymczasem Bogdan zamiast nowego szefa, zastaje przed biurem kobietę, która przedstawia się jako jego asystentka. Robi ona duże wrażenie na Antku. Berg bezskutecznie próbuje skontaktować się z Urbańskim. Niebawem jednak szef dzwoni do asystentki. Rozmawiają dość poufale. Nowak słyszy od córki, że powinien wyjść do ludzi. Igor domyśla się, że Julka chce sama posiedzieć w domu. Niespodziewanie spotkanie proponuje mu Kamil. Przyjaciele idą do pubu, gdzie Nowakowi wpada w oko barmanka.