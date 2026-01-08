Małgorzata Foremniak kończy 59 lat. Pokazała, co naprawdę ją kręci – ten detal powtarza się na każdym zdjęciu

Urodziny Małgorzaty Foremniak. Krótki opis, jasny przekaz

Małgorzata Foremniak nie rozpisywała się nad swoim wiekiem. W opisie do galerii napisała z charakterystycznym dystansem:

Co zrobisz, jak nic nie zrobisz 🤗😄 To ten dzień!! 59 lat!! 🥳🥂🪽🔥

Kilka słów, emotki i luz – dokładnie w tym samym tonie utrzymana jest cała seria zdjęć. To urodziny bez zadęcia, za to z humorem i autoironią.

Jeden detal, który wszystko spina

Choć fotografie różnią się klimatem, miejscem i nastrojem, łączy je jeden bardzo czytelny motyw. Nakrycia głowy – czasem klasyczne, czasem kompletnie absurdalne – pojawiają się na każdym kadrze. I nie są przypadkiem. To świadoma zabawa formą, konwencją i własnym wizerunkiem. Foremniak nie próbuje niczego udowadniać. Raczej pokazuje, że moda, styl i Instagram mogą być przestrzenią do żartu, a nie do deklaracji.

W galerii pojawiają się m.in. folkowe ściereczki wiązane pod brodą, ręczniki udające turbany, ogromne kapelusze z rondem większym niż parasol, filcowe fantazje w grochy, a także rzeczy, które z modą nie mają nic wspólnego – i właśnie dlatego działają najlepiej. Są momenty, gdy Foremniak wygląda jak bohaterka sielskiego obrazka, są takie, w których przypomina uczestniczkę performance’u, i takie, gdzie ewidentnie puszcza oko do odbiorców.

TOP 5 nakryć głowy Małgorzaty Foremniak

1. Poduszka–gąsienica - bezapelacyjny numer jeden. Uśmiechnięta, pastelowa gąsienica na głowie to już nie stylizacja, tylko manifest radości i totalnego luzu.

2. Różowy kapelusz w grochy - filcowy, bajkowy i kompletnie nie do przeoczenia. Moda spotyka absurd i bardzo dobrze się dogadują.

3. Słomkowy kapelusz XXL - tak duży, że mógłby robić za parasol. Wakacyjny klimat w wersji „im więcej, tym lepiej”.

4. Zielona czapka-elf z kokardką - trochę jarmark, trochę teatr, trochę dziecięca fantazja. Uroczo absurdalne.

5. Kwiatowa „korona” z piwonii - różowe, bujne kwiaty ułożone na głowie jak barokowa peruka albo wieniec z obrazu starego mistrza.

Poza konkursem: pomidory

Tego nie da się porównać z niczym innym. Pomidory ułożone niczym korona to już nie nakrycie głowy, tylko instalacja artystyczna z działki. Gdyby istniała kategoria „warzywa na głowie”, złoto byłoby bez dyskusji.

Co jeszcze można odkryć w tej kolekcji?

W tej galerii znajdziemy wszystko – od kapeluszy XXL i filcowych fantazji, przez chusty, ręczniki i improwizowane turbany, aż po absolutne perełki balansujące na granicy performance’u. To zdjęcia, które bawią, zaskakują i pokazują ogromny dystans aktorki do siebie. Warto zajrzeć do galerii i zobaczyć, co jeszcze Małgorzata Foremniak potrafi założyć na głowę – dosłownie.