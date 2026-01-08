Ta bluzka NIC nie zasłania, a to nie koniec. Maja Ostaszewska rozpaliła wyobraźnię fanów. Czysta prowokacja

Anna Szubińska
2026-01-08 18:29

Koronka, prześwity i bezkompromisowa odwaga – Maja Ostaszewska rozpaliła wyobraźnię fanów, pokazując się w stylizacji, obok której nie da się przejść obojętnie. Aktorka, znana z ról trudnych i niejednoznacznych, tym razem zaskoczyła samym wyglądem. Ten look to czysta prowokacja – i dokładnie o to chodziło.

• Maja Ostaszewska zaskoczyła fanów odważną stylizacją, która natychmiast wywołała poruszenie i lawinę komentarzy w sieci.• Seksowny look rozbudził wyobraźnie fanów aktorki - koronki, prześwity i mini niewiele zakrywały.• Prowokacyjny kostium jest świadomym zabiegiem artystycznym, wpisującym się w estetykę teatru znanego z mocnych i bezkompromisowych środków wyrazu.

Maja Ostaszewska od lat udowadnia, że nie należy do aktorek, które idą na łatwiznę. Ani w wyborach zawodowych, ani w wizerunku. Tym razem jednak poszła jeszcze dalej, prezentując stylizację, która natychmiast wywołała poruszenie. Prześwitująca koronka, mocne kontrasty i wyeksponowane ciało sprawiły, że internauci zaczęli komentować jej wygląd z nieskrywanymi emocjami.

Takiej Mai Ostaszewskiej jeszcze nie widzieliśmy

Na pierwszy plan wysuwa się krótka mini, która bez wahania odsłania nogi aktorki i nadaje całej stylizacji odważnego charakteru. Do niej Maja Ostaszewska dobrała cienkie, czarne rajstopy, subtelnie podkreślające sylwetkę i wzmacniające zmysłowy efekt. Kluczowym elementem jest także prześwitująca, koronkowa góra, która balansuje na granicy prowokacji i teatralnej ekspresji.

Całość dopełnia surowa, lekko potargana fryzura, pozornie niedbała, ale wyraźnie zaplanowana – daleka od czerwono-dywanowego wygładzenia. Makijaż utrzymany jest w ciemniejszej tonacji: podkreślone oczy, wyraziste spojrzenie i stonowane usta budują mroczny, intensywny klimat, idealnie współgrający z całą stylizacją. To look, który nie kokietuje wprost, ale działa napięciem, detalem i atmosferą. Ten look trudno nazwać zwyczajnym scenicznym kostiumem. Jest odważny, zmysłowy i bezkompromisowy, dokładnie taki, jak role, po które Ostaszewska sięga od lat.

Sceniczny kostium, który prowokuje

W komentarzach szybko pojawiły się głosy zachwytu. Fani piszą o klasie, odwadze i magnetyzmie, ale nie brakuje też zaskoczenia. Dla wielu to jedno z najbardziej prowokacyjnych wcieleń aktorki, jakie widzieli. Ostaszewska znów zrobiła coś, czego się po niej nie spodziewano – i właśnie dlatego wywołała tak silne reakcje. Ten odważny kostium to element spektaklu „Europa” w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego, wystawianego w Teatrze Nowym. Aktorka wciela się w nim w postać Jovette, a jej sceniczny wygląd jest częścią intensywnej, cielesnej narracji. W teatrze Warlikowskiego ciało i jego ekspresja od lat są jednym z głównych środków artystycznych – i właśnie to regularnie budzi skrajne emocje. Tu prowokacja nie jest celem samym w sobie, lecz narzędziem.

