Maja Ostaszewska i Michał Englert chronią prywatność i unikają skandali

Maja Ostaszewska (53 l.) jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej uznanych aktorek w kraju. To nie tylko znakomita artystka, lecz także działaczka społeczna, która nie boi się jasno wyrażać swoich poglądów, niezależnie od tego, czy podobają się one tym czy innym rządzącym.

Życie osobiste aktorki budzi duże zainteresowanie. Jednak Maja Ostaszewska konsekwentnie chroni prywatność swoich bliskich. Od dwudziestu lat związana jest z operatorem Michałem Englertem (50 l.), synem Marty Lipińskiej i Macieja Englerta. Gdy ich związek wyszedł na jaw, pojawiły się głosy, że aktorka odbiła partnera koleżance. Filmowiec wcześniej był wcześniej mężem Małgorzaty Szumowskiej (52 l.), prywatnie dobrej przyjaciółki Ostaszewskiej.

Gwiazda trylogii "Teściowie" długo nie komentowała tych doniesie. Po latach w podcaście "Ładne Bebe" powiedziała, że nie było żadnej rywalizacji o mężczyznę i dodała, że gdy związała się z Englertem, Szumowska była już w związku.

Kiedy ja zaczęłam być z Michałem, jej synek z nowym partnerem miał już rok - mówiła.

Michał Englert regularnie współpracuje z byłą żoną. Na planie z Szumowską spotyka się również i Maja Ostaszewska. Artystki pracowały razem m.in. nad filmami "Body/Ciało" czy "Twarz".

Zobacz również: Aktorska para wychowuje razem syna i od lat żyje bez ślubu. "Dziewięć razy wychodziłam za mąż"

Maja Ostaszewska pojawiła partnera. To rzadki widok

Maja Ostaszewska i Michał Englert doczekali się dwójki dzieci - 16-letniej Janiny oraz 18-letniego Franciszka. Para nie ma jednak zamiaru legalizować swojego związku. Chociaż działają w tej samej branży, Englert uchodzi za uchodzi za jednego z lepszych operatorów w Polsce, to bardzo rzadko pojawiają się razem na branżowych imprezach. Na ściankach pojawiają się głównie przy okazji premier ważnych projektów.

Aktorka jest dość aktywna w sieci. Na Instagramie zamieszcza głównie treści związane z jej pracą lub dotyczące spraw ważnych społecznie. Czasami pojawiają się tam kadry z podróży. Maja Ostaszewska razem z partnerem przebywają obecnie w Londynie. Artystyczna para wybrała się m.in. na koncert Radiohead. "When dreams come true…" - napisała pod wspólnym zdjęciem z ukochanym. Dzień po koncercie para wybrała się do Tate Modern, londyńskiego muzeum sztuki współczesnej.

Zobacz również: Magdalena Cielecka świadomie zrezygnowała z macierzyństwa. Zarzucają jej, że jest "zbyt wygodna"

QUIZ. Te aktorki urodziły się w PRL czy w latach 90.? Figura, Kurdej-Szatan, Janda, Kaczorowska, Wieniawa Pytanie 1 z 20 Katarzyna Figura urodziła się w: PRL latach 90. Następne pytanie