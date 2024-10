Mąż Małgorzaty Szumowskiej jest od niej 13 lat młodszy. Ich związek wywołał skandal

Małgorzata Szumowska w 2001 wzięła ślub z operatorem filmowym Michałem Englertem, ale ich związek nie przetrwał. Para rozwiodła się. Z kolejnym partnerem Jackiem Drosio doczekała się syna Macieja. Szczęście jednak znalazła u boku młodszego o 13 lat aktora Mateusza Kościukiewicza, w którym doczekała się córki.

Szumowska i Kościukiewicz poznali się, gdy on miał 23 lata, a ona była 36-letnią rozwódką. Oboje nie byli nastawieni na budowanie nowej relacji, ale miłość przyszła nagle. Zaiskrzyło między nimi na planie filmu "Sponsoring" w 2010 roku. Teraz są już małżeństwem od 12 lat!

Wiele osób krytykowało na początku tę znajomość i nie wróżyli im przyszłości. Oni jednak zaskoczyli wszystkich! Z przelotnego romansu przeszli do poważnego związku. Do tej pory jednak różnica wieku wzbudza poważne kontrowersje.

W ostatnim czasie Małgorzata Szumowska opowiedziała w programie "Dzień dobry TVN" o tym, z jakimi opiniami musi mierzyć się, będąc w relacji ze sporo młodszym mężczyzną.

Na pewno, gdy 15 lat temu zaczęłam spotykać się ze swoim mężem – Mateuszem Kościukiewiczem, był to rodzaj fermentu i jakiegoś takiego "skandalu". Myślę, że teraz to już na szczęście nie jest dla nikogo temat, ale myślę, że w przypadku innych kobiet to jest trudne. Nie rozumiem tego, że mężczyźnie coś wypada, a kobiecie to już nie – podsumowała Małgorzata Szumowska.