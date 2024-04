Maryla Rodowicz trzy lata po rozwodzie, szuka sobie nowego chłopaka: „Powinien być 40 lat młodszy”!

Swoim osobistym wyznaniem Maryla Rodowicz zaskoczyła chyba wszystkich. Gwiazda, która wylansowała takie hity jak „Małgośka”, „Łatwopalni”, „Remedium” czy „Sing-Sing” powiedziała, że jest gotowa na nowy związek. Artystka podzieliła się również informacją, jakie wymagania powinien spełniać kandydat na jej życiowego towarzysza. Piosenkarka najchętniej widziałaby się u boku sporo młodszego mężczyzny. Cóż, nie ma się co dziwić, bo Maryla mimo upływu lat wciąż jest kobietą „do tańca i do różańca”, choć jak sama kiedyś przyznała – „bardziej do tańca”.

Maryla Rodowicz chce mieć młodszego chłopaka

Jaki mężczyzna byłby w stanie skraść serce Maryli Rodowicz? Wokalistka ma konkretne wymagania. Mówi też o wieku przyszłego partnera. Sama jest pełna werwy i aktywna zawodowo, więc starszy „chłopak” mógłby za nią nie nadążyć. Zatem, koniecznie musi być młodszy. Zresztą, przecież teraz taka moda, że jak się już zamienia, to na młodszy model. - Nie mam nikogo na oku, ale się zaczynam rozglądać. Musiałby być dużo młodszy. Chyba sporo młodszy. Nie no, 20 to nie, więcej… 40 lat młodszy. No mój mąż się ożenił z 40 lat młodszą laską. To co? To my nie możemy? - stwierdziła artystka w szczerym wywiadzie dla Radia Pogoda.

Kim jest były mąż Maryli Rodowicz?

Maryla Rodowicz w 1989 roku wyszła za mąż za Andrzeja Dużyńskiego. Mężczyzna przez lata wspierał artystkę, wydawał jej płyty, a także finansował promocję. Długo uchodzili za idealną parę. Niektórzy nawet stawiali ich za wzór. Mają wspólnego syna Jędrka. Dużyńskiego, który jest dorosły. Niestety związek piosenkarki i biznesmena nie przetrwał próby czasu. Dużyński zostawił Marylę Rodowicz i związał się dużo młodszą kobietą, którą poślubił na początku bieżącego roku. Maryla Rodowicz w 2021 roku rozwiodła się z mężem. Była to wyczerpująca i smutna batalia sądowa. Gwiazda zawsze uchodził za dobrą partię. Kochało się w niej wielu znanych mężczyzn. Nie można pominąć, że w przeszłości Maryla Rodowicz związana była z Danielem Olbrychskim, Krzysztofem Gierałtowskim oraz Andrzejem Jaroszewiczem. Kim będzie jej kolejny wybranek, czas pokaże!

