Magdalena Cielecka na całuśnym zdjęciu z młodszym ukochanym! To rzadki widok!

O związkach Magdaleny Cieleckiej (53 l.) zawsze było głośno. Zwłaszcza o burzliwym romansie z Andrzejem Chyrą (59 l.), z którym się wielokrotnie rozstawała i schodziła. Obecnie aktorka idzie przez życie u boku młodszego kolegi po fachu - Bartosza Gelnera (36 l.). Para bardzo długo kryła się ze swoim uczuciem przed światem.

Plotki o tym, że łączy ich coś więcej niż tylko zawód oraz wspólny krąg znajomych pojawiły się w 2019 roku. Sami zainteresowani milczeli jednak jak zaklęci. Dopiero trzy lata później Magdalena Cielecka przyznała, że jest zakochana, a jej wybrankiem jest o 16 lat młodszy aktor.

Mam pełną świadomość, że on mnie wiekiem nigdy nie dogoni, a ja też na niego nie poczekam, ale z jakiegoś powodu serce wybrało jego. Nie wartościuję go przez pryzmat wieku, tylko przez to, jakim jest człowiekiem - wyznała w rozmowie z magazynem "Zwierciadło".