Szczupluteńka Małgorzata Socha eksponuje umięśniony brzuch. Powycinany kostium za 1700 zł wszystko odsłonił

Małgorzata Socha im jest starsza, tym smuklejsza i bardziej umięśniona. Lata temu urodziwa gwiazda, choć smukła, wyglądała zupełnie inaczej. Teraz już na pierwszy rzut oka widać, że 45-latka bardzo dba o ciało. Nie unika sportu, z chęcią trenuje mięśnie, a później wystawia wyćwiczone ciało do słońca. Ostatnio ma ku temu sporo okazji.

Chwile przy basenie, gdzie czas zwalnia. Słońce, cisza i moment tylko dla siebie - pisała w połowie grudnia, chwaląc się fotkami z ciepłych krajów.

Nie minął nawet miesiąc, a Socha znów się opala i wyleguje pod palmami. Ostatnio opublikowała na swoim instagramowym profilu zdjęcia w kostiumie kąpielowym z wycięciami, a internauci oszaleli.

Socha ubrana, ale wszystko pokazała. WOW!

Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby naprawdę złapać oddech - wyznała Socha w sieci i dodała kilka fotek wykonanych po tym, jak wychodziła z wody i stawiała stopy na pustej plaży.

Uśmiechnięta, opalona na złoty brąz i ubrana w skąpe wdzianko, które odsłaniało sporo jej pięknie zbudowanego ciała, wyglądała jak marzenie. Aż trudno uwierzyć, że gwiazda ma 45 lat (a w kwietniu skończy 46!) i jest mamą trójki dzieci, z których najstarsze ma już 13 lat.

Internauci komentują

Gdy Socha pokazała zdjęcia, internauci natychmiast rzucili się do komentowania. Posypało się całe mnóstwo komplementów. Dla niektórych widok szczuplutkiej, lekko umięśnionej Sochy stał się motywacją do pracy nad własną sylwetką.

"Ależ Ty wyglądasz dziewczyno moja. No i mam motywację", "Gosia ta forma i światło od Ciebie inspirują", "Łapię głęboki oddech, przeglądając te zdjęcia. Co za ciało. Aż miło popatrzeć", "Przepięknie Pani Małgosiu, klasa sama w sobie", "No to jest bogini normalnie", "Napatrzeć się nie można na Ciebie" - czytamy w sieci.

Elegancki kostium kąpielowy - drogi?

Strój kąpielowy, który dodał Sosze szyku i pozwolił podkreślić idealną figurę, to dzieło marki Christopher Esber (Pierced Orbit). Kosztuje około 1700 zł i występuje w kolorach czarnym, beżowym, białym i niebieskim. Jak wam się podoba? Wart swojej ceny?

Małgorzata Socha ujawnia sekret młodego wyglądu. Pieści twarz prądem