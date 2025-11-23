Małgorzata Socha WRESZCIE gra nogami. Tylko spójrzcie na jej zdjęcia! Niepotrzebnie tak się kryła

Małgorzata Socha na co dzień jest szalenie skromna, ale za każdym razem, gdy pojawi się na czerwonym dywanie, wygląda niczym rasowa modelka. Gwiazda, choć ma smukłe, lekko umięśnione ciało i może pochwalić się doskonałymi nogami, rzadko nimi gra. Ale ostatnio postanowiła być nieco odważniejsza i odsłoniła co nieco. To była doskonała decyzja, a 45-letnia gwiazda przyciągała wszystkie spojrzenia. Te natychmiast kierował się w dół na jej zgrabne kończyny.

Długie nogi Sochy. Skrzętnie je ukrywała

Socha wrzuciła do sieci fotkę będącą reklamą kosmetyków i natychmiast zaskoczyła swoich fanów. Na zdjęciu było widać gwiazdę wcierającą specyfik w wyjątkowo długie kończyny... Nogi aktorki nie mogły być lepiej wyeksponowane!

Kilka dni później na pokazie nowej kolekcji Macieja Zienia Socha udowodniła, że zdjęcia z social mediów nie kłamią - ona naprawdę ma nogi jak marzenie. Zaprezentowała je w seksownych rajstopach i bardzo krótkiej mini. I tylko dziw bierze, że dotąd aktorka je zasłaniała!

To nie koniec. Socha na finał 14. edycji "Top Model" przybyła w długiej kreacji, ale z mocnym rozcięciem ukazującym nogi (tak też szła po wybiegu podczas minipokazu Łukasza Jemioła), a we wrześniu na jednym z wydarzeń brylowała w krótkiej, koronkowej spódniczce, którą uzupełniła koszulą z krawatem i obszerną kurtką w czekoladowym odcieniu. Ciemna, skromna góra stylizacji ładnie równoważyła "goły" dół, a od nóg gwiazdy nie sposób było odwrócić oczu. Wyglądała świetnie!

I jak tu jej nie zazdrościć?

Małgorzata Socha w białej sukni na weselu! Wpadka? Oceńcie sami