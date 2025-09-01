Małgorzata Socha bez makijażu i bez stanika! Nigdy nie była tak odważna jak na nowych fotkach!

Małgorzata Socha w Hiszpanii

Małgorzata Socha to od lat jedna z ulubionych aktorek Polaków. Gwiazda "Przyjaciółek" i "Na Wspólnej" zachwyca luzem, poczuciem humoru i dystansem, a także naturalnością. W przeciwieństwie do wielu gwiazd - ostrożnie podchodzi do "poprawiania" swojej urody, unika drastycznych zmian wyglądu i raczej stroni od wulgarnych stylizacji.

Korzystając z końcówki wakacji - pokazała fanom jak z rodziną spędza ostatni weekend przed początkiem roku. Na wypoczynek Małgorzata Socha wybrała Hiszpanie, a konkretnie - mocno wysunięte na na południe miasto Tarifa, położone na popularnym wśród turystów wybrzeżu Costa de la Luz w Andaluzji. Gwarantowana słoneczna pogoda, piękne plaże i ciepła woda skusiły Małgorzatę Sochę.

Małgorzata Socha topless

Małgorzata Socha pokazała obserwatorom jak raczy się lokalnymi przysmakami - paellą, krokietami czy owocami morza. Zaprezentowała też swoją piękną opaleniznę w skąpym, białym bikini, a nawet... pokazała, jak łapie słoneczne promienie topless!

"Tarifa – nasz ostatni weekend wakacji. Czas zatrzymał się między szumem fal, beztroską na plaży i chwilami bliskości, które zostają w sercu najdłużej. Słońce, piasek, książka i dziecięcy buziak – idealne zakończenie lata"

- napisała Małgorzata Socha na swoim Instagramie.

Warto przypomnieć, że zanim Małgorzata Socha zdecydowała się na Hiszpanię, próbowała też wypoczywać nad polskim morzem. Niestety - jak to bywa nad Bałtykiem - pogoda pokrzyżowała plany. Nic dziwnego, że po takich doświadczeniach zadbała o to, by chociaż ostatni weekend wakacji był udany...

