Małgorzata Socha uciekała w popłochu przed burzą

Gwiazda "Przyjaciółek" nie może zaliczyć tego dnia do udanych. Aktorka z dzieciakami, dwiema córkami - Zofią (12 l.) i Barbarą (8 l.) oraz synem - Stanisławem (7 l.) i znajomymi wybrała się na plażę. Gdy zostawiła dziatwę pod opieką koleżanki - wróciła do hotelu i po 30 minutach, przebrana, chciała dołączyć do nich na plaży.

Niestety - dzieci już uciekały przed nadchodzącą burzą! W pośpiechu trzeba było ewakuować nie tylko całą gromadę plażowiczów, ale i naręcza plażowych zabawek, desek i gadżetów. Tego dnia w Chałupach bardziej przydawał się parasol niż zestaw do sportów wodnych...

Małgorzata Socha jako modna mama zaprezentowała cały kalejdoskop pasków - najpierw była ubrana w krótkie, niebieskie szorty w prążki. Potem przebrała się w długie, również prążkowane spodnie i koszulę - zieloną, ale też w paski. Widać, że uznawana za jedną z najlepiej ubranych Polek aktorka śledzi aktualne trendy i doskonale wie, co w modowej trawie piszczy.

Małgorzata Socha wypoczywa nad Bałtykiem

Chociaż jest środek lata to pogoda w ostatnich tygodniach nie rozpieszcza urlopowiczów. Przez całą Polskę od kilku dni przechodzą gwałtowne burze. Małgorzata Socha, która regularnie wypoczywa z rodziną nad Bałtykiem, doskonale wie, że pogoda może zmienić się w mgnieniu oka. Dlatego na wyjazd zapakowała nie tylko letnie, ale i nieco cieplejsze ubrania. W bagażach nie zabrakło również kurtek przeciwdeszczowych.

Deszcz nie straszny, gdy kierunek to… Hel! W błyszczącym płaszczu, z kawą w dłoni i uśmiechem gotowym na przygodę. Bo czasem najlepsze wspomnienia zaczynają się od mokrego peronu i spontanicznego biletu na pociąg - napisała Socha w miniony piątek pod zdjęciem z peronu.

Kilka godzin później wesoła wycieczka dojechała na miejsce wypoczynku. W niedzielę gwiazda "Przyjaciółek" wraz z pozostałymi towarzyszkami podróży, udała się na spacer. Panie narzuciły na siebie kolorowe kurtki i wyruszyły na podbój nadmorskich kurortów.

Gotowe na wszystko. Na deszcz również. PS Nie ma złej pogody, są tylko złe płaszcze - stwierdziła aktorka.

