Honorata Skarbek cieszy się słońcem na greckich wakacjach

Honorata Skarbek (32 l.) w pierwsze kroki w polskim show-biznesie stawiała już jako nastolatka. W 2011 roku wydała debiutancką płytę "Honey", a jej przebój "No One" grały rozgłośnie i telewizje muzyczne w całej Polsce. Chociaż dziś o jej muzycznej działalności jest nieco ciszej, to nadal prężnie działa w branży. Do tego rozwija własny biznes i aktywnie działa w sieci, gdzie dzieli się swoją pasją do mody, urody i zdrowego stylu życia.

Po pracowitym sezonie Honorata Skarbek wyjechała na zasłużone wakacje. Kolejny raz zdecydowała się na słoneczną Grecję. Jej wakacyjne posty zawsze przyciągają uwagę fanów! Nic więc dziwnego, że i tym razem chętnie dzieliła się ze swoimi obserwującymi relacją z urlopu. Na swoim Instagramie gwiazda zamieściła kilka gorących fotek, na których prezentuje szczupłą sylwetkę.

Honorata Skarbek niczym syrenka wygrzewa się na skale

Horonata Skarbek bardzo dba o swój wygląd, a jej wysportowana figura jest wynikiem ciężkiej pracy. Piosenkarka kolejny raz podzieliła się efektami treningów. Na wakacyjnych fotkach zaprezentowała się nie w jednym, ale kilku oryginalnych strojach, które nie pozostawiały za wiele dla wyobraźni.

W niedzielne popołudnie Skarbek dodała zdjęcia z nadmorskiego wypoczynku. 32-latka niczym syrenka wylegiwała się na skale. Zamiast muszelek górę od jej stroju zdobiły efektowne, cekinowe kwiaty. Internauci od razy zalali ją falą komplementów.

Słodziak i hotówa w jednym; Kwiaty i figura petarda; Cóż za piękne ciało; Syrenka!

Oryginalny strój wywarł na internautach duże wrażenie. "Piękne kwiaty" - napisała jedna z fanek i doczekała się odpowiedzi. "Jajka sadzone!" - opowiedziała rozbawiona Honorata Skarbek.

