Honorata Skarbek olśniewa w bikini wśród zwierząt. Są kozy, lemury i ona - rozgogolona

Co tam się wyprawia?

Honorata Skarbek postanowiła nie oglądać za oknami polskiej, jesiennej aury. Zabrała do samolotu mamę i udała się do Grecji, a konkretniej na Rodos.

Sorry, nie mogę gadać, mam lemura na głowie

To jednak niejedyne zwierzę, które towarzyszy Honoracie podczas jej wypoczynku – na jej profilu pojawiło się również sporo ujęć z uroczymi kozami, które wzbudziły sympatię fanów.

Mimo że zwierzęta zyskały sporo uwagi, to jednak największe zainteresowanie wzbudziły fotografie piosenkarki w bikini. Honorata Skarbek zamieściła serię zdjęć, na których pozuje w zmysłowym, panterkowym kostiumie, a także wideo, gdzie relaksuje się w basenie na dmuchanej zabawce, mając na sobie odważne, turkusowe bikini. Jej szczupła, wysportowana sylwetka otrzymała setki pochwał od fanów. Co więcej, artystka zadbała o autentyczność swoich postów – wideo, które zamieściła, nie pozwala na łatwe retuszowanie, co tylko potwierdza, że jej forma jest wynikiem ciężkiej pracy.

Honorata Skarbek cieszy się dużą popularnością w mediach społecznościowych, a jej wakacyjne posty przyciągają uwagę tysięcy fanów. Wyjazd na Rodos to kolejny przykład na to, jak artystka dba o aktywny kontakt z obserwującymi, nie tylko dzieląc się chwilami relaksu, ale także pokazując swoją naturalną stronę. Honorata stawia na autentyczność, co dodatkowo zjednuje jej sympatię internautów. Jej wakacyjne stylizacje, zwłaszcza te w bikini, wywołały prawdziwą falę pozytywnych komentarzy.

"Przesadzasz!",

"Jaka siekiera!",

"Cudownie!! Klimat, słońce, totalny luz",

"Ale widok 😍 mówię o Tobie oczywiście"

- pisali internauci, wyrażając swój podziw dla świetnej sylwetki piosenkarki, znanej wcześniej pod pseudonimem "Honey".

