23-letnia Billie Eilish mimo młodego wieku osiągnęła już naprawdę wiele. Jest jedną z największych gwiazd muzyki pop na świecie. Na swoim koncie ma wiele nagród, w tym dwa Oscary! Jej koncerty przyciągają prawdziwe tłumy, a bilety wyprzedają się w kilka minut. Młodziutka gwiazda początkiem czerwca zawitała do Krakowa, gdzie zagrała dwa koncerty w ramach trasy "Hit Me Hard and Soft" promującej jej trzeci album.

3 i 4 czerwca tysiące fanów zjechało do stolicy Małopolski. Wśród tłumu nastoletnich wielbicieli talentu Billie Eilish, można było wypatrzyć również gwiazdy polskiego show-biznesu, którzy chętnie dzielili się relacjami z koncertów w swoich mediach społecznościowych. W Krakowie bawiły m.in. koleżanki z planu "Przyjaciółek" - Małgorzata Socha (45 l.) i Joanna Liszowska (46 l.).

Serialowa Inga na koncert wybrała się razem ze swoimi córkami - 11-letnią Zosią i 8-letnią Basią. Była to już kolejna ich wspólna muzyczna impreza. Dla aktorki i jej pociech jest to okazja do stworzenia wyjątkowych wspomnień. Jesteśmy pewni, że dziewczyny zapamiętają te chwile na długo. Małgorzata Socha zamieściła na Instagramie relacje z koncertu. Dodała również zdjęcie z córkami. Ubrana w prosty t-shirt i jeansy wyglądała jak ich starsza siostra. Trudno uwierzyć, że niedawno skończyła 45 lat.

Wspólne muzyczne przeżycia z dziećmi stają się naszą małą tradycją, a ten wieczór tylko ją umocnił. Hipnotyzujący głos, światła, energia tłumu i momenty, które zostają w sercu na długo. Dzieci znały każdy tekst, a ja patrzyłam na nie z dumą i wzruszeniem. To nie tylko koncert — to wspomnienia, które budujemy razem - napisała na Instagramie.

Marieta Żukowska zachwycona Billie Eilish. "Otwiera serce swoją prawdą"

Na młodzieżową stylizację postawiła również jej koleżanka, Joanna Liszowska. Aktorka ubrała szerokie jeansy z rozcięciami. Do tego dobrała koszulkę w sportowym stylu, podobną do tych, które często ubiera Billie Eilish. Stylizację uzupełniła srebrną biżuterią.

Lat odjęła sobie też Marieta Żukowska (42 l.), która podobnie, jak jej koleżanki po fachu, wybrała na tę okazję jeansy i t-shirt. Aktorka znana m.in. z "Barw szczęścia" po koncercie nie szczędziła młodziutkiej Billie komplementów. Była po ogromnym wrażeniem jej talentu, wrażliwości i skromności. Według niej, 23-latka jest wspaniałym głosem swojego pokolenia.

Jest taka kochana, skromna i tak cudnie śpiewa Billie Eilish. Otwiera serce swoją prawdą. Przy niej możesz odpuścić, tak jakby mówiła usiądź nic nie musisz, jesteś wystarczająca mądra, piękna, taka jaka jesteś. Dziękuję Ci Billie Eilish za Twoją czułość za to że jesteś głosem młodych ludzi, którzy są wrażliwi, którzy cierpią ale i kochają całym sercem. Dziękuję Ci Billie Eilish za cudowny wieczór z moją córeczką i Tobą. Jestem wzruszona - napisała wyraźnie poruszona Żukowska.

Na trybunach w krakowskiej Tauron Arenie pojawiły się też inne gwiazdy, w tym Dawid Kwiatkowski, Damian Kordas, Oskar Cyms czy Sandra Kubicka. Nie mogło zabraknąć i Sary James, która kilka lat temu zachwyciła cały świat swoim wykonaniem jednego z największych hitów Billie - "Lovely". Wideo z występem młodziutkiej Polki trafiło do samej Eilish, która udostępniła jej w swoich mediach społecznościowych.

