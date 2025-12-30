Wyjątkowo zgodne TVP i TVN zdejmują kontrowersyjny spot z anteny. Internet grzmi: „Precz z Karolakiem”

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-12-30 22:52

Miała być świąteczna zabawa, a zanosi się na medialny lincz. Reklama piwa z Tomaszem Karolakiem w roli św. Mikołaja znika z anten TVP i TVN, a w sieci narasta fala wściekłych komentarzy. Padają hasła „precz z Karolakiem”, choć aktor jedynie wystąpił w spocie. Coraz częściej pojawia się pytanie, czy to właśnie on nie stanie się największą ofiarą całego zamieszania.

Choć producent piwa zapewnia, że reklama „przeszła standardowy proces kolaudacji w stacjach telewizyjnych i nie budziła zastrzeżeń natury etycznej ani prawnej”, decyzja nadawców jest jednoznaczna – spot zostaje wycofany z emisji.

Święty Mikołaj reklamujący alkohol? Widzowie nie kryją oburzenia

Najwięcej emocji wzbudził sam pomysł obsadzenia Tomasza Karolaka w roli św. Mikołaja, który w reklamie sięga po butelkę piwa. Dla części widzów to żart i konwencja, dla innych – przekroczenie granicy, zwłaszcza w okresie świątecznym i przy wizerunku postaci kojarzonej z dziećmi. „Słabo z etyką”, „Rozumiem, że z telewizji zostaną reklamy browarni: 10 piw + 10 gratis”, „Niech znikają takie reklamy” – to tylko część komentarzy, które pojawiły się pod informacją o zdjęciu spotu z anteny. Pojawiają się też bezpośrednie ataki na aktora. „Precz z Karolakiem” – piszą niektórzy, wprost domagając się bojkotu jego obecności w reklamach i mediach.

Zobacz też: Reklama z Karolakiem rozpętała polityczną burzę. Minister alarmuje prezydenta: „Płacimy za to wszyscy”

TVP i TVN mówią jednym głosem. Reklama znika

Co istotne, decyzja o wycofaniu reklamy zapadła zarówno w Telewizji Polskiej, jak i w TVN Warner Bros. Discovery. To rzadki przypadek, gdy konkurencyjni nadawcy reagują tak samo i w tym samym czasie. Oficjalnie nie mówią o presji społecznej, ale trudno nie zauważyć, że fala krytyki rosła z godziny na godzinę. Branżowo to sygnał jasny: temat alkoholu w reklamach wciąż pozostaje polem minowym, a wykorzystywanie symboli kulturowych – zwłaszcza świątecznych – może skończyć się wizerunkową katastrofą.

Karolak milczy. Burza dopiero się rozkręca?

Sam Tomasz Karolak na razie nie zabrał publicznie głosu. Aktor, który przez lata budował wizerunek „chłopaka z sąsiedztwa” i często występuje w kampaniach reklamowych, nagle znalazł się w centrum sporu, który ma niewiele wspólnego z aktorstwem, a bardzo dużo z emocjami społecznymi. Czy sprawa szybko ucichnie? Niekoniecznie. W sieci pojawiają się głosy, że to nie tylko problem jednej reklamy, ale szerszy sprzeciw wobec promowania alkoholu w coraz bardziej agresywny sposób – zwłaszcza przy udziale znanych twarzy.

Nie przegap: Łepkowska ostro o Tomaszu Karolaku: "Pieniądze CUCHNĄ ODDECHEM NAWALONEGO TATUSIA"

Tomasz Karolak
25 zdjęć
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TOMASZ KAROLAK