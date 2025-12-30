Łepkowska ostro o Tomaszu Karolaku: "Pieniądze CUCHNĄ ODDECHEM NAWALONEGO TATUSIA"

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Aleksandra Pajewska-Klucznik
Anna Szubińska
Anna Szubińska
2025-12-30 17:05

Dość szerokim echem odbija się reklama piwa z udziałem Tomasza Karolaka, która w ostatnich dniach wywołała prawdziwą burzę w sieci. Aktor, znany szerokiej publiczności m.in. z familijnej serii świątecznych filmów „Listy do M.”, w których wciela się w postać Świętego Mikołaja, pojawia się w niemal identycznym stroju w reklamie złotego trunku. I to właśnie ten szczegół najbardziej oburzył widzów.

  • Reklama piwa z Tomaszem Karolakiem w stroju Świętego Mikołaja wywołała falę oburzenia – widzowie zarzucają jej promowanie patologicznych zachowań i trywializowanie problemu alkoholu w czasie świąt.
  • Do KRRiT wpłynęło już ponad 20 skarg, a internauci podkreślają, że „pijany Mikołaj” może przywoływać traumatyczne wspomnienia u osób wychowanych w domach dotkniętych alkoholizmem.
  • Głos zabrała Ilona Łepkowska, która w ostrych słowach skrytykowała zarówno aktora, jak i twórców reklamy, pisząc wprost, że „Tomasz Karolak powinien się wstydzić”.

Tomasz Karolak w reklamie piwa. „Pijany Mikołaj” oburza widzów

W spocie Tomasz Karolak, przebrany za Mikołaja, wręcza piwo jako prezent, po czym sam nie potrafi się powstrzymać i jedno wypija na miejscu. Siada przy choince zrobionej z pustych butelek po piwie, z dwudniowym zarostem, w dość ponurej, dalekiej od świątecznej atmosferze. Dla części odbiorców to niewinny żart, jednak dla wielu – przekroczenie granicy dobrego smaku i symboliczny policzek wymierzony w ideę rodzinnych świąt.

Zobacz też: Kożuchowska, Karolak i Ogórek na salonach u księcia. Ciekawy dobór strojów

„Zachęta do patologii”. Lawina komentarzy po reklamie z Karolakiem

Internauci zwracają uwagę, że reklama może być odbierana jako zachęta do patologicznych zachowań, a nawet jako przywołanie traum osób wychowanych w domach dotkniętych problemem alkoholowym. W komentarzach nie brakuje głosów, że widok „pijanego Mikołaja” burzy bezpieczny, dziecięcy mit i normalizuje picie alkoholu w kontekście świąt. Sprawa okazała się na tyle poważna, że do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęło już ponad 20 oficjalnych skarg na reklamę.

Ilona Łepkowska ostro o reklamie piwa. „Te pieniądze cuchną”

Do dyskusji włączyła się także scenarzystka Ilona Łepkowska, która w mocnym wpisie na Facebooku nie przebierała w słowach.

Czy naprawdę – jak mówi znane powiedzenie – pieniądze nie śmierdzą? Otóż nie. Często śmierdzą”

– napisała. Dalej posłużyła się drastycznymi obrazami, przywołując wspomnienia „nawalonego na śledziku tatusia”, pijanego męża, który wyszedł po choinkę i wrócił po trzech dniach, czy wujka, którego trzeba całować przy opłatku, choć „wali mu z ust przetrawionym alkoholem”.

Łepkowska nie zostawiła suchej nitki ani na aktorze, ani na twórcach reklamy.

Tomasz Karolak powinien się wstydzić. Zleceniodawcy tej reklamy – celowo nie wymieniam marki – powinni się wstydzić. Scenograf, który ustawił na planie choinkę z pustych butelek po piwie, powinien się wstydzić. Popatrzmy na tego aktora. Jak nisko można upaść

– podsumowała. Reklama, która miała bawić i przyciągać uwagę, stała się jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów tej zimy. I choć dla części odbiorców to tylko marketingowy chwyt, dla innych – bolesne przypomnienie, że świąteczna magia bywa brutalnie zderzana z rzeczywistością.

Zobacz: Szatańskie rytuały w Polsacie? Karolak przebrany za wampira znowu szokuje

Ilona Łepkowska, Tomasz Karolak
16 zdjęć
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ILONA ŁEPKOWSKA
TOMASZ KAROLAK