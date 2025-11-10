Szatańskie rytuały w Polsacie? Karolak przebrany za wampira znowu szokuje

Nie od dziś wiadomo, że "Taniec z Gwiazdami" to program, który budzi emocje nie tylko ze względu na umiejętności taneczne uczestników, ale także przez artystyczne kreacje czy odważne pomysły twórców. Tomasz Karolak, znany z dystansu do siebie i zamiłowania do teatralnych ról, postanowił zaskoczyć jurorów oraz widzów występem inspirowanym postacią legendarnego Drakuli. Choć taniec aktora zebrał gromkie brawa od publiczności w studiu, w internecie rozpętała się prawdziwa burza.

"Taniec z Gwiazdami": Karolak przebrany za wampira promuje satanizm w Polsacie?

Pod nagraniami z odcinka, które pojawiły się w mediach społecznościowych Polsatu, szybko zaroiło się od komentarzy. Część internautów była zachwycona pomysłem Tomasza Karolaka, chwaląc jego dystans do siebie i kreatywność, inni jednak nie kryli oburzenia. W sieci pojawiły się opinie, że aktor swoim strojem i charakteryzacją "promuje satanizm". Niektórzy widzowie stawali w obronie aktora, tłumacząc, że taniec to sztuka, a każda edycja programu pełna jest występów inspirowanych znanymi postaciami z popkultury.

Głos w całej sprawie zabrał juror "Tańca z Gwiazdami" Tomasz Wygoda. Artysta i choreograf, znany ze swojego wyważonego podejścia do sztuki, nie krył zdziwienia falą kontrowersji, jaka rozlała się po sieci.

Juror dodał również, że interpretowanie takiego występu jako "promowania satanizmu" to zupełne nieporozumienie. Jego zdaniem taniec Karolaka miał głębszy sens i mógł być lekcją dla widzów, by doceniać to, co w życiu naprawdę ważne.

Ależ proszę państwa, ja myślę tak, jest tyle różnych problemów w życiu... I co to znaczy? Widzieliście kiedyś Drakulę i widzieliście wampira? Każdy marzy o życiu wiecznym. To jest właśnie przykład kogoś, kto żyje wiecznie. I proszę państwa, może popatrzymy na to w ten sposób, żeby korzystać ze swojego życia, tyle ile ono trwa! Nie gadajmy głupot, bo nikt nam tego życia nie wydłuży, że będziemy mogli przeprosić za takie głupoty, a życie kilkusetletnie na przykładzie Drakuli okazuje się, że nie jest życiem szczęśliwym i może tego się powinniśmy nauczyć, żeby cenić życie, a nie myśleć o kilkusetletnim pobycie na tej ziemi, ale krótszym, mądrym, dobrym. Więc głupot nie będę komentować! - mówi nam Tomasz Wygoda.

Rozmawiała Julita Buczek

