2025-11-09 22:45

Siedemnasta edycja "Tańca z Gwiazdami" zbliża się do końca. Już w następną niedzielę dowiemy się kto zdobędzie Kryształową Kulę! Rywalizacja do samego końca była bardzo zacięta! Przed samym finałem z programem pożegnały się aż dwie pary!

"Taniec z Gwiazdami": Wielkie emocje w jubileuszowej edycji

"Taniec z Gwiazdami" od lat jest jednym z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. W tym roku świętuje swoje dwudziestolecie. Pierwsze sezony można było oglądać na antenie TVN, to jubileusz obchodzony jest w Polsacie. Telewizja Solorza przejęła bowiem format w 2014 roku.

Zbliżająca się właśnie do końca siedemnasta edycja "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" przyniosła sporo zaskoczeń. W związku z 20-leciem producenci przygotowali dla widzów oraz uczestników sporo niespodzianek. W programie nie brakowało wspomnień z poprzednich sezonów, a na parkiet powrócili nawet uczestnicy sprzed lat.

Spore poruszenie wywołał finał siódmego odcinka. Decyzją widzów z show pożegnali się bowiem Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska, którzy dla wielu byli faworytami do zwycięstwa. Ich późniejsze zachowanie było szeroko komentowane w sieci.

"Taniec z Gwiazdami": Znamy finalistów siedemnastej edycji!

Za nami półfinał siedemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". W odcinku zaprezentowało się pięć par: Maurycy Popiel i Sara Janicka, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar, Tomasz Karolak i Izabela Skierska.

Na krótko przed finałem producenci zmienili nieco zasady programu. Po raz pierwszy w historii programu o awansie do finału zdecydowały nie tylko punkty, ale także dogrywka z pełną kontrolą jurorów.

W przedostatnim odcinku programu nie zabrakło ogromnych emocji. Każda z par zaprezentowała się od najlepszej strony, ale zasady show są nieubłagane. Do finału mogły przejść tylko trzy z pięciu par.

Najwyższe oceny od jurorów oraz najwięcej głosów od widzów otrzymali Maurycy Popiel i Sara Janicka oraz Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska. Po krótkiej dogrywce jurorzy udali się na narady. Dzięki ich jednogłośnej decyzji w finale znaleźli się również Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko!

