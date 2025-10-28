Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pożegnali się z "Tańcem z Gwiazdami"

Zakończenie siódmego odcinka siedemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" z pewnością przejdzie do historii programu. Tylko czy z dobrych powodów? Decyzją widzów z programem pożegnali się Marcin Rogacewicz (45 l.) oraz jego taneczna i życiowa partnerka, Agnieszka Kaczorowska (33 l.).

Było to o tyle zaskakujące, że przez wielu byli uważani za faworytów do zwycięstwa. W poprzedniej edycji gwiazda "Klanu" doprowadziła na podium Filipa Gurłacza (35 l.). W obecnej edycji razem ze swoim partnerem zdobywali wysokie noty i zazwyczaj plasowali się na szczycie tabeli. W szóstym odcinku otrzymali po raz pierwszy w tym sezonie otrzymali cztery dziesiątki.

Niestety, w niedzielnym odcinku nie było już tak dobrze. Za swój występ Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz otrzymali 33 punkty. To tyle samo, co Tomasz Karolak (54 l.) i Izabela Skierska. Aktor dostał później dodatkowe trzy punkty od Macieja Musiała (30 l.). Tym samym para numer 7 spadła na drugą pozycję od końca. Niżej z 25 punktami znajdowali się Barbara Bursztynowicz (71 l.) i Michał Kassin (33 l.).

"Taniec z Gwiazdami": Tak głosowali widzowie. Kto był na początku stawki?

Po wszystkich występach oraz zliczeniu głosów widzów przyszła kolej na czwartą w tym sezonie eliminację. Jak się okazało, najmniej głosów w tym odcinku otrzymali... Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz! Para nie kryła swojego zaskoczenia. Nie zareagowali nawet gdy Barbara Bursztynowicz podeszła ich przytulić. Nie pożegnali się też z innymi parami i szybko uciekli z parkietu.

Wiele osób nie może uwierzyć, że aktor i tancerka zdobyli najmniej głosów. Przecież jeszcze niedawno byli faworytami do wygranej. Portal Pudelek dotarł do osoby z produkcji, która zdradziła, że różnica w głosach między ostatnimi parami była minimalna.

Zaważył jeden procent z małym hakiem - stwierdził informator.

Tym samym Barbara Bursztynowicz znalazła się na szóstym miejscu w głosowaniu fanów. Wiadomo też, które pary znalazły się na podium. Największą sympatią fanów "Tańca z Gwiazdami" w minioną niedzielę cieszyli się Katarzyna Zillmann (30 l.), Mikołaj "Bagi" Bagiński (24 l.) oraz Wiktoria Gorodecka (43 l.). Panie zdobyły też najwyższe noty od jurorów.

Tym razem najlepsi według widzów to Katarzyna Zillmann, Bagi i Wiktoria Gorodecka. Oni mieli najwięcej SMS-ów i głosów w aplikacji programu. Jeśli w następnym odcinku wszyscy zaprezentują podobny poziom taneczny, to może się zdarzyć dosłownie wszystko, bo przypominam, że tydzień temu Marcin z Agnieszką też byli w topie widzów i wydawało się, że na tym etapie programu są jeszcze bezpieczni - przekazał informator Pudelka.

