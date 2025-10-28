Agnieszka Kaczorowska uciekła z "Tańca z Gwiazdami" i komentuje. W końcu zabrała głos!

Agnieszka Kaczorowska po tym, jak odpadła z "Tańca z Gwiazdami", nie kryła emocji.

Bardzo ci dziękuję za twoją odwagę, że zdecydowaliśmy się to zrobić. Weszliśmy tu prywatnie, co było trudne. Bardzo ci gratuluję całego postępu. Tańczysz lepiej niż niejedna osoba tutaj, z czego jestem bardzo dumna. Bardzo się cieszę, że możemy wrócić do domu i schować się przed całym tym hejtem, którego doświadczyliśmy i który bardzo bolał - mówiła Kaczorowska do Rogacewicza - mówiła na parkiecie do Marcina Rogacewicza.

I dodała:

Chciałabym powiedzieć, ludzie bądźcie dla siebie dobrzy i życzliwi. Mówcie dobrze, a nie źle o innych, zwłaszcza że nie macie o nas zielonego pojęcia.

Okazało się, że jej wyjście z programu było równie burzliwe, co niespodziewane dla widzów.

Kaczorowska pożegnała się z marzeniem o Kryształowej Kuli

Gdy prowadzący ogłosił wynik eliminacji, Kaczorowska wygłosiła mocne słowa, wbijając szpilę innym uczestnikom, a po chwili błyskawicznie opuściła studio, ignorując standardowe pożegnanie z kolegami i koleżankami z show, a nawet spotkanie na żywo w mediach społecznościowych. Kaczorowska wyszła ze studia jak gwiazda – z bukietem kwiatów i z szerokim uśmiechem na ustach.

Dzień później odezwała się na swoim profilu na Instagramie:

Dziękujemy. Za to, co dostajemy w tysiącach wiadomości… za energię, która staje w kontrze do hejtu, za życzliwość, za moc, za wiarę w nas… to co do nas ślecie, powoduje, że cały dzień się wzruszamy… jesteśmy absolutnie poruszeni. Dziękujemy za wspólny czas przez ostatnie tygodnie.

To była dla nas najpiękniejsza przygoda z możliwych… bo była RAZEM. O prawdzie, szczęściu i miłości. Pomimo wszystko. Czas na powrót do domu. Taniec pozostanie… bo TERAZ OBOJE go kochamy. Szkoda, że już go nie zobaczycie… a może kiedyś…? - zakończyła swój wpis nieco tajemniczym pytaniem.

Internauci komentują. Wspierają Kaczorowską

Wpis Kaczorowskiej jest szeroko komentowany. Internauci zasypali aktorkę i tancerkę mnóstwem pozytywnych słów:

"Oglądałam ten sezon tylko dla Was! Świetny z Was team. Wg mnie byliście szczerzy w programie i robiliście wszystko tak, jak czujecie, nie krzywdząc innych. Trudno ukryć miłość, jak ma się ją w sobie. Trzymam za Was kciuki, powodzenia!!", "To jest program o tańcu i Wy pokazywaliście go w najpiękniejszy możliwy sposób!", "Życzę samych pięknych chwil w życiu", "Po tym jak odpadliście już oglądanie TzG nie ma najmniejszego sensu. Dla mnie biły od Was żar,pasja do tańca. Byliście w każdym odcinku tacy autentyczni", "Aguś, teraz życzę Wam spokoju, bądźcie silni i najszczęśliwsi na świecie!".

Okazuje się, że Kaczorowska i Rogacewicz po tym, jak zostali wyeliminowani z show Polsatu, w ostatniej chwili zrezygnowali z innych nagrań dla stacji!

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz planują swoje pocałunki w "Tańcu z Gwiazdami"? Prawda wyszła na jaw!