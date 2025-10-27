Kaczorowska i Rogacewicz ODWOŁALI nagrania w Polsacie! Nadal się boczą, bo ludzie ich nie chcą w "TZG"?

Agnieszka Kaczorowska Z WIELKIM FOCHEM! Odwołała udział w programie

W tę środę o 20:30 wyemitowany zostanie na antenie Polsatu ostatni odcinek tego sezonu "Kabaret K2. Jedziemy po bandzie". Zawsze w programie gościnnie występują gwiazdy i tym razem w nagraniu miała wziąć udział najbardziej kontrowersyjna para "Tańca z Gwiazdami" - Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Odcinek był już promowany na antenie Polsatu, w krótkim klipie było widać tancerkę i aktora podczas remontu domu.

Najgorętsze teraz nazwisko show-biznesu - Agnieszka Kaczorowska!

- mogliśmy usłyszeć w reklamie. Pojawił się także dialog między Agnieszką i Rogacewiczem, wygłaszany z pędzlami w dłoniach:

- To będzie nasze miejsce, w którym się schowamy czasem przed światem... - powiedziała Aga - Tu będzie cicho i spokojnie... - dodał Rogacewicz.

Agnieszka Kaczorowska obrażona opuściła studio "Tańca z Gwiazdami"

Agnieszka Kaczorowska cały niedzielny odcinek była nie w sosie. Informatorzy z produkcji donoszą, że przeczuwała, iż odpadnie, bo jeszcze przed tańcem z Rogacewiczem puściły jej emocje i płakała. Taniec nowoczesny, który pokazali jurorom, został oceniony raczej poprawnie niż entuzjastycznie. Dostali tyle samo punktów co Tomek Karolak, który uchodzi do tej pory za najgorszego tancerza tej edycji. To rozsierdziło Agnieszkę.

Gdy pod koniec odcinka pary czekały na werdykt - cały czas stała odwrócona plecami i wtulona w szyję partnera. Gdy zostały tylko dwie pary - Kaczorowska z Rogacewiczem i Barbara Bursztynowicz z Michałem Kassinem, Krzysztof Ibisz zaskoczył wszystkich, ogłaszając, że to właśnie niesforni kochankowie opuszczają program. Barbara Bursztynowicz, która przecież przez lata grała z Kaczorowską w "Klanie", ruszyła, by ją pocieszyć, ale zakochani kompletnie zignorowali drugą parę. Z resztą nie tylko ich - gdy zwyczajowo na końcu wszyscy uczestnicy żegnają parę, która odpada, Agnieszka i Marcin stali wtuleni i nie chcieli rozmawiać z nikim. Gdy Maurycy Popiel próbował do nich podejść, zgarnęli kwiaty i prezenty, po czym dosłownie wybiegli ze studia. Chwilę potem Polsat poinformował, że z powodu "ogromnych emocji" odwołano live z żegnającą się parą, który następuje po każdym odcinku.

Kaczorowska odwołała udział w "Kabaret K2. Jedziemy po bandzie"

Jak udało nam się dowiedzieć, w poniedziałek, po niedzielnym odcinku, Kaczorowska poinformowała Polsat, że odwołuje swój i ukochanego Marcina Rogacewicza udział w programie satyrycznym "Kabaret K2. Jedziemy po bandzie".

Ich udział w programie był zaplanowany od wielu tygodni, cały odcinek został napisany i przygotowany pod ich udział. W telewizji poszły już reklamy zapowiadające Kaczorowską i Rogacewicza w środowym programie. Kompletnie niepoważne i nieprofesjonalne zachowanie z ich strony

- mówi "Super Expressowi" osoba z produkcji. Aga trochę przesadza?

