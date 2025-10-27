Fani "Tańca z gwiazdami" nie zostawili na Kaczorowskiej suchej nitki! "Szczyt chamstwa i brak szacunku do widza"

W 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami" z tanecznym show Polsatu niespodziewanie pożegnała się zakochana para, Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska. Ich tańce pełne były pocałunków i innych czułości. Teraz będą mieli na to więcej czasu i prywatności.

Kaczorowska nie ukryła żalu

Agnieszka Kaczorowska nie ukryła żalu i złości z powodu werdyktu widzów. Niektórzy fani "Tańca z Gwiazdami" zarzucali zakochanym, że sprytnie grali uczuciami dla rozgłosu. Ostatecznie para pożegnała się z tanecznym show, a na koniec przemówiła w ich imieniu Agnieszka Kaczorowska. To nowość, z reguły ostatnie słowa wygłasza zaproszona do programu gwiazda, a nie tancerka...

Bardzo ci gratuluję całego postępu, który zrobiłeś, był ogromny. Tańczysz lepiej niż niejedna osoba tutaj, z czego jestem bardzo dumna. (...) Bardzo się cieszę, że możemy wrócić do domu i schować się wreszcie przed całym tym hejtem, którego bardzo doświadczaliśmy i bardzo bolał.

Fani TzG oburzeni słowami Kaczorowskiej

Fani "Tańca z Gwiazdami" od razu zasypali sieć komentarzami. Większość jest oburzona słowami obrażonej werdyktem widzów Kaczorowskiej. Gwiazda mówiła o hejcie, a także o tym, że jej ukochany tańczył "lepiej, niż niejedna osoba tutaj". Czyżby miała na myśli np. Barbarę Bursztynowicz, która także była w finale 7. odcinka zagrożona? Niezależnie od intencji Kaczorowskiej sieć zalała fala oburzenia fanów TzG.

Kiedy "Taniec z Gwiazdami" ogłosił na swoim profilu na Instagramie, że Kaczorowska i Rogacewicz nie wezmą udziału w live po odcinku, widzom programu puściły hamulce.

wow co za klasa z ich strony! A tak na serio - to jej brak! tańca się nauczysz ale klasy nie zal, żenada, wstyd. Nie potrafią się zachować z klasą i tyle hahahaha, bo ktoś nie umie przegrywać Ale to jest piękne jak nagle maska spadnie i wychodzi prawdziwy charakter. Coś pięknego 😂 ZAWALIŚCIE!!!♥️♥️♥️ teraz faktycznie możecie się schować i swoje całowanie, mizianie, dramy rodzinne i związkowe schować za drzwiami i tak, z pewnością tylko dlatego odpali, bo ile można było na to patrzeć😅 brawo dla głosujących👏🏼 Chamstwo i brak szacunku dla widza!!!

