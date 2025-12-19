Janja Lesar i Katarzyna Zillmann w intymnym nagraniu! Teraz już wszystko jasne?

Janja Lesar w objęciach Katarzyny Zillmann. Co za ujęcia!

Choć "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" już dawno się skończył, emocje wokół jednej pary wciąż nie opadły. Chodzi o Kasię Zillmann i Janję Lesar, czyli pierwszą damsko-damską parę w historii programu. Taniec przerodził się w przyjaźń, a przyjaźń w relację tak silną, że zakończyła dwa związki - Zillmann rozstała się z Julią Walczak, z którą była związana 5 lat. Janja Lesar z kolei odeszła od Krzysztofa Hulboja, co było o tyle szokujące, ze tancerze byli parą przez ponad 20 lat.

Janja w wywiadach nie ukrywała, że jednym z powodów rozstania była właśnie Katarzyna Zillmann. Dodała też, że w przeszłości była w relacjach z kobietami, więc to dla niej żadna nowość... ale do tej pory ani wioślarka, ani tancerka nie potwierdziły oficjalnie, że są parą. Za to podsycają plotki na każdym korku!

Janja Lesar i Katarzyna Zillmann razem w teledysku znanej aktorki

"Nasz temat występu w klipie muzycznym to »namiętność« jakby co"

- napisała na Instagramie Katarzyna Zillmann. Śledząc ich stories można szybko dojść do wniosku, że Janja i Kasia wystąpiły razem w teledysku nagranym przez Adę Fijał. Czyżby aktorka po latach przerwy chciała wrócić do muzyki?

Na planie spotkali się także Milena Zdzuj, która występowała z Justyną Steczkowską na Eurowizji, influencer Kamil Szymczak i Maurycy Popiel. Największą uwagę przyciągały jednak Janja i Kasia, które wrzuciły gorące nagranie do sieci, na którym niemal się całują, przytulają i dotykają twarzami. Widać wyraźnie, że nadal łączy je mocna zażyłość.

Co ciekawe - z wrzucanych przez Adę Fijał relacji wynika, że choreografią teledysku zajął się nikt inny jak Krzysztof Hulboj, były Janji Lesar. Najwyraźniej nie żywią do siebie aż takiej urazy po rozstaniu...

