Nowa kobieta u boku Hulboja? Szok po rozstaniu z Janją Lesar!

Rozstanie Krzysztofa Hulboja i Janji Lesar było dla fanów niemałym zaskoczeniem. Para, która przez długi czas uchodziła za zgraną, niestety niespodziewanie zakończyła relację, pozostawiając po sobie wiele niedopowiedzeń. Choć oboje starali się zachować klasę i milczenie, wydawało się, że tancerz potrzebuje czasu, by poukładać swoje emocje. Tym większe poruszenie wywołały sceny uchwycone jakiś czas temu.

Mój związek po prostu trochę się zmienił. Po raz pierwszy chcę pobyć sama. Miłości są bardzo różne. Wiem, że moja miłość, którą dzielę z Krzysztofem, nie jest warunkowa. (…) Takie rozumienie drugiego człowieka, że chcę pobyć sobie trochę sama. Chcę tak pierwszy raz w życiu. Boję się, ale w takim sensie egzystencjalnym. Ja nie robię sama zakupów, jestem bardzo zła w wyrzucaniu śmieci i organizowaniu pracy. Tego się trochę boję, bo zawsze miałam wolny, artystyczny zawód. Boję się, że co zrobię, jak nie będę miała pracy. Ale samotności się nie boję. Nawet trochę się cieszę na nią - wyjawiła Janja Lesar w rozmowie z Kozaczkiem.

Krzysztof Hulboj nie płakał po rozstaniu z Janją Lesar

W miniony weekend Krzysztof Hulboj pojawił się na jednej z imprez w centrum miasta, a dokładniej w klubie Spatif. Nie był jednak sam. Przez większość wieczoru towarzyszyła mu Ada Fijał, z którą niezwykle swobodnie rozmawiał i bawił się w rytm muzyki.

Hulboj do tej pory unikał komentarzy dotyczących swojego życia prywatnego po rozstaniu z Janją Lesar, jego zachowanie wyraźnie pokazywało, że zamknął już ten rozdział. Tancerz wyglądał na odprężonego i pewnego siebie, jakby weekendowa zabawa mogła być symbolicznym początkiem nowego etapu w jego życiu. Ada Fijał tego dnia również świetnie się bawiła. Jak się okazuje to jednak nie koniec spotkań Fijał i Hulboja. Gwiazdy ponownie widziały się w miniony piątek w restauracji Olgi Bołądź - "Muszelka". Kawiarnia znajduje się w modnym otoczeniu na Saskiej Kępie.

