Janja Lesar od 20 lat jest zakochana. Jej partnera doskonale znają widzowie "Tańca z Gwiazdami"

W "Tańcu z Gwiazdami" możemy oglądać pierwszy w historii programy kobiecy duet, składający się z Katarzyny Zillmann i Janji Lesar.

Mimo spekulacji o jej niezadowoleniu z partnerki, tancerka stanowczo dementuje plotki, wyrażając radość z powrotu i nowej przygody.

Nie wszyscy wiedzą, z kim prywatnie związana jest Janja Lesar. Widzowie doskonale go znają.

W jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami" duet Katarzyny Zillmann i Janji Lesar budzi ogromne emocje. Dla tancerki to wyjątkowy powrót – po trzech latach przerwy znów stanęła na parkiecie i od razu napisała nowy rozdział w historii programu, tworząc pierwszy kobiecy duet. Sama Janja podkreślała, że nie chciała niczego udowadniać – pragnęła jedynie tańca czystego, wolnego od podziałów, opartego na emocji i partnerstwie.

Zależy mi, żeby w tańcu zostało tylko to, co najważniejsze – ruch, emocja i partnerstwo

- mówiła Janja Lesar w rozmowie z Plejadą.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zachwycają w "Tańcu z Gwiazdami"

Pierwsze występy Katarzyny Zillmann i Janji Lesar przyniosły im wysokie noty, a jurorzy nie szczędzili zachwytów. Na parkiecie wybrzmiewała pasja, której nie da się wyćwiczyć – to była chemia, którą czuło się w każdym kroku.

Blask Janji dostrzega także partnerka Katarzyny – Julia Walczak. Z ciepłem mówi o jej energii, sposobie bycia i o tym, jak łatwo zjednuje sobie ludzi.

Ona, nawet jeśli ze mną rozmawia, to trzyma mnie za rękę, poprawia mi włosy. [...] Ja na maksa wspieram, kocham Janję i życzę im jak najlepiej, żeby było jak najgoręcej na tym parkiecie

– wyznała Julia w rozmowie z Pudelkiem.

Janja Lesar reaguje na plotki. Stanowcza odpowiedź

Po pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" pojawiły się głosy, że Janja nie jest zadowolona z faktu, iż przyszło jej tańczyć z kobietą. Tancerka stanowczo zaprzeczyła tym sugestiom.

Myślę, że ja miałam dużo szczęścia do różnych partnerów. Przeżywałam tutaj niesamowite przygody, takie na całe życie. I za każdym razem, jak takie coś się wydarza, mówię: "no nie, no teraz to już na pewno nic nie przebije tego, co było teraz". No i proszę! Chodzi o to, że tym razem nie prosiłam o nic, żeby się cokolwiek wydarzyło, żebym jeszcze zatańczyła. Nigdy nie marzyłam o jakimś takim powrocie, no nawet nie wyobrażałam sobie tego. Ale jestem bardzo wdzięczna i proszę się o mnie nie martwić. I am very happy

– powiedziała w rozmowie z Pudelkiem.

Janja Lesar od ponad 20 lat jest w związku

Prywatnie Janja Lesar od dwóch dekad związana jest z Krzysztofem Hulbojem – tancerzem i choreografem doskonale znanym fanom "Tańca z Gwiazdami". Na pakiecie partnerował on m.in. Monice Richardson, Weronice Rosati czy Adzie Fijał.

Trenerka Katarzyny Zillmann przyznała, że ukochany zawsze może im pomóc i chętnie angażuje się w ich przygotowania.

Jest na każde zawołanie, jak tam coś trzeba. On robił dużo choreografii dla Jacka Jelonka z Michałem, więc myślał, że my z Kasią będziemy właśnie tak tańczyć, tak obok siebie, jak oni. A ja mówię: "o nie, nie, nie, to będzie inaczej", więc my tańczymy tak

– zdradziła Lesar.

