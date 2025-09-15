Katarzyna Zillmann w „Tańcu z Gwiazdami”. Kim jest jej partnerka, Julia? Też uprawia sport

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-09-15 8:46

Katarzyna Zillmann pisze historię „Tańca z Gwiazdami”. Polska wioślarka zdobyła medal na IO w Tokio i teraz jako pierwsza w historii polskiej edycji tworzy kobiecą parę razem z Janją Lesar. O Zillmann zrobiło się głośno po igrzyskach, gdy zdecydowała się na dokonanie coming-outu. Jej życiową partnerką jest Julia Walczak. Kim jest?

  • Katarzyna Zillmann to polska medalistka olimpijska we wioślarstwie z Tokio
  • Po zdobytym medalu Zillmann zdecydowała się na dokonanie coming-outu
  • Polska sportsmenka jest w związku z inną zawodniczką, Julią Walczak, która trenuje kajakarstwo
  • Teraz Katarzyna Zillmann występuje w najnowszej edycji „Tańca z Gwiazdami”

Katarzyna Zillmann dokonała coming-outu po medalu IO w Tokio

Polskie wioślarki w składzie Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak i Katarzyna Zillmann zdobyły srebrny medal w konkurencji czwórek podwójnych podczas igrzysk olimpijskich w Tokio. Był to pierwszy medal reprezentacji Polski na tej imprezie, wywalczony po kilku dniach oczekiwania kibiców. Po medalu Katarzyna Zillmann zdecydowała się na podziękowanie swojej partnerce, Julii Walczak.

"Taniec z Gwiazdami". Potężny kij spłatał figla zmysłowej Katarzynie Zillmann! "Teraz mam traumę"

Coming out Zillmann w Tokio był szeroko komentowany, ponieważ zawodniczka była drugą polską sportsmenką, która zdecydowała się na taki krok podczas igrzysk – wcześniej zrobiła to strzelczyni Aleksandra Jarmolińska.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar
16 zdjęć

Kim jest Julia Walczak, partnerka Katarzyny Zillmann?

Po wyścigu zawodniczki dziękowały trenerom i najbliższym. Szczególną uwagę zwróciła wypowiedź Katarzyny Zillmann, która przy okazji rozmów z dziennikarzami dokonała coming-outu, podkreślając wsparcie swojej partnerki.

– Z Julią Walczak, kanadyjkarką jestem niedługo. Kilka miesięcy. Zawsze mi się wydawało, że nie byłam w szafie ukryta, a tu się okazuje, że trzeba wszystko oficjalnie powiedzieć. Już wcześniej parę razy wspomniałam o tym w różnych wywiadach, ale jednak później po montażu nie było to puszczane – powiedziała w rozmowie ze Sport.pl.

Julia Walczak, partnerka Zillmann, jest reprezentantką Polski w kanadyjkach. Obie zawodniczki łączy nie tylko życie prywatne, ale również zamiłowanie do sportów wodnych. Julia Walczak była wicemistrzynią świata z 2022 roku i brązową medalistką mistrzostw Europy z Monachium z tego samego roku.

Agnieszka Kobus-Zawojska: Sprawa Kasi Zillmann? Znamy ją wiele lat, to nie było dla nas WOW

„Taniec z Gwiazdami”: Jak poszło Katarzynie Zillmann?

Katarzyna Zillmann, wicemistrzyni olimpijska w wioślarstwie, weźmie udział w najnowszej edycji programu „Taniec z Gwiazdami”, gdzie stworzy pierwszą w historii polskiej wersji show parę kobiecą wraz z tancerką Janją Lesar. Jej występ ma szczególne znaczenie symboliczne, ponieważ stanowi przełomowe wydarzenie dla widoczności osób LGBT w polskiej edycji programu.

Komentarze po pierwszym tańcu Zillmann i Lesar były bardzo pozytywne. Jury doceniło występ sportsmenki i tancerki, nagradzając je 36 punktami.

QUIZ. Ile zapamiętałeś z Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020? 12/15 dla fana to minimum
Pytanie 1 z 15
Ile medali na Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020 zdobyli Polacy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KATARZYNA ZILLMANN
TANIEC Z GWIAZDAMI