Katarzyna Zillmann w „Tańcu z Gwiazdami”. Kim jest jej partnerka, Julia? Też uprawia sport

Katarzyna Zillmann to polska medalistka olimpijska we wioślarstwie z Tokio

Po zdobytym medalu Zillmann zdecydowała się na dokonanie coming-outu

Polska sportsmenka jest w związku z inną zawodniczką, Julią Walczak, która trenuje kajakarstwo

Teraz Katarzyna Zillmann występuje w najnowszej edycji „Tańca z Gwiazdami”

Katarzyna Zillmann dokonała coming-outu po medalu IO w Tokio

Polskie wioślarki w składzie Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak i Katarzyna Zillmann zdobyły srebrny medal w konkurencji czwórek podwójnych podczas igrzysk olimpijskich w Tokio. Był to pierwszy medal reprezentacji Polski na tej imprezie, wywalczony po kilku dniach oczekiwania kibiców. Po medalu Katarzyna Zillmann zdecydowała się na podziękowanie swojej partnerce, Julii Walczak.

Coming out Zillmann w Tokio był szeroko komentowany, ponieważ zawodniczka była drugą polską sportsmenką, która zdecydowała się na taki krok podczas igrzysk – wcześniej zrobiła to strzelczyni Aleksandra Jarmolińska.

Kim jest Julia Walczak, partnerka Katarzyny Zillmann?

Po wyścigu zawodniczki dziękowały trenerom i najbliższym. Szczególną uwagę zwróciła wypowiedź Katarzyny Zillmann, która przy okazji rozmów z dziennikarzami dokonała coming-outu, podkreślając wsparcie swojej partnerki.

– Z Julią Walczak, kanadyjkarką jestem niedługo. Kilka miesięcy. Zawsze mi się wydawało, że nie byłam w szafie ukryta, a tu się okazuje, że trzeba wszystko oficjalnie powiedzieć. Już wcześniej parę razy wspomniałam o tym w różnych wywiadach, ale jednak później po montażu nie było to puszczane – powiedziała w rozmowie ze Sport.pl.

Julia Walczak, partnerka Zillmann, jest reprezentantką Polski w kanadyjkach. Obie zawodniczki łączy nie tylko życie prywatne, ale również zamiłowanie do sportów wodnych. Julia Walczak była wicemistrzynią świata z 2022 roku i brązową medalistką mistrzostw Europy z Monachium z tego samego roku.

Agnieszka Kobus-Zawojska: Sprawa Kasi Zillmann? Znamy ją wiele lat, to nie było dla nas WOW

„Taniec z Gwiazdami”: Jak poszło Katarzynie Zillmann?

Katarzyna Zillmann, wicemistrzyni olimpijska w wioślarstwie, weźmie udział w najnowszej edycji programu „Taniec z Gwiazdami”, gdzie stworzy pierwszą w historii polskiej wersji show parę kobiecą wraz z tancerką Janją Lesar. Jej występ ma szczególne znaczenie symboliczne, ponieważ stanowi przełomowe wydarzenie dla widoczności osób LGBT w polskiej edycji programu.

Komentarze po pierwszym tańcu Zillmann i Lesar były bardzo pozytywne. Jury doceniło występ sportsmenki i tancerki, nagradzając je 36 punktami.