"Taniec z Gwiazdami". Potężny kij spłatał figla zmysłowej Katarzynie Zillmann! "Teraz mam traumę"

Piotr Lekszycki
2025-09-09 11:54

Już w najbliższą niedzielę, 14 września, startuje kolejna edycja programu "Taniec z Gwiazdami". Jedną z uczestniczek show Polsatu jest Katarzyna Zillmann, była wicemistrzyni olimpijska w wioślarstwie. Właśnie zobaczyliśmy zdjęcia z jej ćwiczeń. Zmysłowa sportsmenka trenuje z potężnym kijem! Niestety spłatał on wioślarce figla.

  • Katarzyna Zillmann, wicemistrzyni olimpijska w wioślarstwie, wystąpi w parze damsko-damskiej z Janją Lesar w nadchodzącej edycji "Tańca z Gwiazdami", która startuje 14 września.
  • Zillmann i Lesar trenują zmysłowy taniec z użyciem kija, który podczas jednego z treningów spowodował zbicie lampy, wywołując "traumę" u sportsmenki.
  • Udział Zillmann w programie ma znaczenie dla społeczności LGBT, ponieważ po raz pierwszy w polskiej edycji wystąpi para kobieca.

"Taniec z Gwiazdami". Katarzyna Zillmann tańczy w parze damsko-damskiej

Po raz pierwszy w polskiej edycji "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami" o Kryształową Kulę rywalizować będzie para kobieca. Zdeklarowana lesbijka Katarzyna Zillmann została sparowana z tancerką Janją Lesar. Panie na pewno mają chrapkę na wygranie tanecznego turnieju. Łatwo nie będzie, bo rywale także - cytując klasyka - "tanio skóry nie sprzedadzą". Zakontraktowanie Katarzyny Zillmann do "Tańca z Gwiazdami"  wzbudziło sporą sensację w środowisku sportowym. Wszyscy zastanawiali się nad tym, czy wioślarka zatańczy w parze z mężczyzną, czy z kobietą. W końcu stanęło na tym drugim, co ma wielkie znaczenie dla społeczności LGBT. Co prawda w polskiej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" oglądaliśmy już parę męsko -męską (Jacek Jelonek występował z tancerzem Michałem Danilczukiem), ale damsko-damskiej dotychczas nie było. 

Zmysłowa Katarzyna Zillmann trenuje z potężnym kijem. Sprzęt spłatał figla. "Teraz mam traumę"

Katarzyna Zillmann przyzwyczajona jest do ciężkich treningów. W końcu bez nich nie zdobyłaby srebrnego medalu olimpijskiego czy mistrzostwa świata. Jednak trening do "Tańca z Gwiazdami" to zupełnie co innego. Właśnie zobaczyliśmy zdjęcia, na których widać, jak Katarzyna Zillmann i Janja Lesar ćwiczą na sali. Lekko nie ma! Sportsmenka trenuje m.in. z potężnym kijem. W tańcu prezentuje się bardzo zmysłowo. W sprzęt wyposażona jest także jej taneczna partnerka. Niestety kij spłatał figla Katarzynie Zillmann, o czym wioślarka poinformowała na Instagramie. Podczas machania kijem zbiła się bowiem lampa. 

Katarzyna Zillmann bryluje z ukochaną na ściance. Panie nie szczędziły sobie czułości

Teraz mam traumę związaną z machaniem kijem

- napisała Katarzyna Zillmann.

Wioślarka jest jedną z nielicznych postaci w polskim sporcie, które otwarcie mówią o tym, że są osobami LGBT. Katarzyna Zillmann związana jest z kanadyjkarką Julia Walczak. 

Galeria: Trening do "Tańca z Gwiazdami" - Katarzyna Zillmann i Janja Lesar

Trening do Tańca z Gwiazdami - Katarzyna Zillmann i Janja Lesar
31 zdjęć
