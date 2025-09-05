"Taniec z Gwiazdami": Katarzyna Zillmann zatańczy z kobietą!

W niedzielę, 14 września, rusza siedemnasty sezon "Tańca z Gwiazdami". Będzie to wyjątkowa edycja, podczas której telewizja Polsat będzie świętować 20-lecie programu! Z tej okazji producenci postanowili uatrakcyjnić show. I tak na parkiet powrócą ulubieńcy publiczności sprzed lat, a w studiu pojawi się ponad 200 gwiazd, które współtworzyły "TzG".

Na parkiecie swoje umiejętności zaprezentuje jedenaście gwiazd polskiego show-biznesu, sportu oraz sieci. Z powodu kontuzji z udziału musiał wycofać się aktor Michał Czernecki. W programie zobaczymy za to innych aktorów, w tym Marcina Rogacewicza, Tomasza Karolaka czy Maurycego Popiela.

Jesienią po raz pierwszy w historii polskiej wersji "Tańca z Gwiazdami" pojawi się kobieca para jednopłciowa. Katarzyna Zillmann (30 l.), wicemistrzyni olimpijska w wioślarstwie, zatańczy razem z Janią Lesar.

Katarzyna Zillmann z ukochaną na ściance. Czułe gesty!

Katarzyna Zillmann to jedna z najbardziej utytułowanych polskich wioślarek. Oprócz olimpijskiego srebra może pochwalić się również tytułami mistrzyni świata i Europy. Sportsmenka od lat aktywnie działa na rzecz równości i jest jedną z ikon społeczności LGBT. Otwarcie wypowiada się na temat swojej orientacji i związku z Julią Walczak.

Panie coraz częściej pojawiają się razem na branżowych imprezach. Niedawno gościły na gali rozdania nagród magazynu Elle. Pozując na ściance nie szczędziły sobie czułości. Fotografowie uwiecznili ich czułe gesty i pocałunki.

Wybranka Zillmann również związana jest ze sportem. Julia Walczak (24 l.) jest utytułowaną kajakarką. Jest wicemistrzynią świata w konkurencji czwórek, a z Sylwią Szczerbińską wywalczyła brązowy medal w mistrzostwach Europy.

