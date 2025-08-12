Pierwsza taka para w historii programu "Taniec z Gwiazdami". Widzowie podzieleni. "Nie obejrzę"

Bartosz Wojsa
2025-08-12 8:23

Program "Taniec z Gwiazdami" przeżywa właśnie drugie życie. Kiedy wydawało się, że już nic więcej z tego formatu się nie wyciśnie, pojawił się Edward Miszczak i zaczął ściągać do kolejnych edycji nazwiska, o których wielu się nie śniło. Strzałem w dziesiątkę okazało się też ściąganie internetowych twórców, jak Julia Żugaj, którzy przyciągnęli nową widownię. Teraz "Taniec z Gwiazdami" zrobi również coś po raz pierwszy w historii. Jak ten pomysł się przyjmie? W internecie na razie opinie są mocno podzielone.

Autor: AKPA; Youtube.com/United Dance Styles (screen)/ AKPA

Wielkimi krokami zbliża się 17. edycja programu "Taniec z Gwiazdami". Wydawać by się mogło, że już nic nowego nie da się w tym show wymyślić, że lata świetności program ma za sobą. Był nawet taki czas, kiedy wieszczono upadek "Tańca z Gwiazdami" i zakończenie jego emisji. Wtedy przyszedł Edward Miszczak, nowy dyrektor programowy, którego niektóre decyzje można różnie oceniać, a jednak w tym przypadku jego pomysły stały się strzałem w dziesiątkę. Nową widownię przyciągnął między innymi angaż gwiazd internetowych, jak chociażby Julia Żugaj. Teraz Miszczak też stawia na nowy pomysł, a mianowicie: jednopłciową parę. Nie jest to co prawda jakaś ogromna innowacja, bo mieliśmy już w 13. edycji dwóch tańczących panów - Jacek Jelonek i Michał Danilczuk - lecz takiego duetu jeszcze nie było. Tym razem zatańczą... dwie kobiety!

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar stworzą pierwszą w historii żeńską parę w programie "Taniec z Gwiazdami". Panie znajdą się wśród dwunastu tanecznych duetów, które pojawią się na parkiecie 14 września 2025 roku, i zawalczą o kryształową kulę. Co na to internauci? Opinie są mocno podzielone. W mediach społecznościowych zawrzało! Szczegóły poniżej.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar stworzą pierwszą w historii żeńską parę w "Tańcu z Gwiazdami"

Katarzyna Zillmann jest osobą homoseksualną, która swojego coming out'u dokonała w 2021 roku, informując publiczne o swojej orientacji seksualnej. Kiedy więc ogłoszono jej udział w "Tańcu z Gwiazdami", od razu spekulowano, że być może zatańczy z kobietą. Teraz oficjalnie te informacje się potwierdziły. Polska wioślarka, wicemistrzyni olimpijska z Tokio, zatańczy nie z byle kim, bo Janja Lesar pochodząca ze Słowenii ma na swoim koncie mnóstwo nagród i tytułów. Wygrała między innymi prestiżowy turniej w Blackpool oraz zdobyła tytuł Mistrzyni Świata i Mistrzyni Polski w tańcach latynoamerykańskich.

W "Tańcu z Gwiazdami" prowadziła największe gwiazdy, a obecnie jest także choreografką show. - Czy razem z Kasią stworzą duet, który nas zaskoczy i zachwyci? Przekonamy się 14 września - pyta Polsat w swojej zapowiedzi.

W mediach społecznościowych opinie na temat tego zabiegu są podzielone. - Super, bardzo lubię panią Kasię. (...) Ekstra, będzie się to fajnie oglądać. (...) Okej, nie obejrzę tej edycji. (...) Żenada, nie będę tego oglądać - czytamy. Część komentujących wskazuje ponadto, że nawet na niektórych zawodach dozwolone są pary jednopłciowe, w tym dwie tańczące ze sobą kobiety. Podobne emocje w przeszłości budziła zresztą para Jelonka i Danilczuka. O tym, jak daleko zajdzie Katarzyna Zillmann, dowiemy się już niebawem.

